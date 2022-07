Actualment, a Catalunya hi ha 139 pacients d’Esclerosi Múltiple per cada 100 mil habitants. Augmenta la incidència i prevalença d'aquesta malaltia. Tot i això, els avenços mèdics són molts en els darrers anys i cada cop es diagnostica de manera més eficaç i ràpida. Amb el ‘Mulla’t’ es vol conscienciar de la importància d’apostar per la recerca, perquè queda molt camí per recórrer. N’hem parlat al programa amb la Rosa Masriera, presidenta de la Fundació Esclerosi Mútiple.