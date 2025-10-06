Transformació a l’R3: Comencen les obres per modernitzar la mobilitat entre Parets i la Garriga

Amb l’inici de les obres de desdoblament de la via entre Parets del Vallès i la Garriga, RENFE activa un pla de mobilitat alternatiu que combinarà serveis ferroviaris i per carretera, amb l’objectiu de garantir la continuïtat del servei i minimitzar l’impacte en els desplaçaments diaris de més de 20.000 passatgers.
Un pla logístic robust per a una obra estratègica
Durant els pròxims vuit mesos, el tram entre l’Hospitalet de Llobregat i la Garriga romandrà tallat. Per fer-hi front, RENFE ha dissenyat un dispositiu de transport alternatiu per carretera, amb autobusos directes i amb parades que replicaran el recorregut habitual del tren.
Els punts neuràlgics del pla seran:
- Fabra i Puig, com a referència per als viatgers que es desplacen des de Barcelona.
- Centelles, com a node de connexió per als trajectes des del nord.
Els serveis d’autobús connectaran Fabra i Puig amb Centelles, Vic i la Garriga, i també amb Granollers-Canovelles, mantenint les parades habituals del tren.
Compromís amb l’usuari: informació i eficiència
Per facilitar l’adaptació al nou circuit, 90 informadors estaran desplegats als punts de transbordament. En els darrers dies, s’han dut a terme proves operatives per ajustar els temps de viatge, que s’estima que s’allargaran entre 20 i 30 minuts.
Una vigília amb problemes
A primea hora d'aquest matí una avaria ha provocat problemes en la circulació dels trens de l'R3 entre Granollers Canovelles i Mollet Santa Rosa. Inicialment, el tall ha estat entre l'Hospitalet de Llobregat i Ripoll i, posteriorment, s'ha recuperat a excepció del tram entre Granollers Canovelles i Mollet Santa Rosa, on s'ha localitzat la incidència per manca de tensió. Poc abans de les nou del matí la circulació ja ha quedat restablerta a tota la línia, però es mantenen els retards d'una mitja hora.
En aquesta mateixa línia, la caiguda d'un arbre ha obligat també a tallar la via durant una estona entre Vic i Balenyà-Hostalets.