Transformació a l’R3: Comencen les obres per modernitzar la mobilitat entre Parets i la Garriga

Avui és l’últim dia de servei habitual per als usuaris de la línia R3. A partir de demà, entrem en una nova etapa de transformació que redefinirà la mobilitat ferroviària al Vallès Oriental, Osona i el Ripollès.

Redacción

Barcelona |

Amb l’inici de les obres de desdoblament de la via entre Parets del Vallès i la Garriga, RENFE activa un pla de mobilitat alternatiu que combinarà serveis ferroviaris i per carretera, amb l’objectiu de garantir la continuïtat del servei i minimitzar l’impacte en els desplaçaments diaris de més de 20.000 passatgers.

Un pla logístic robust per a una obra estratègica

Durant els pròxims vuit mesos, el tram entre l’Hospitalet de Llobregat i la Garriga romandrà tallat. Per fer-hi front, RENFE ha dissenyat un dispositiu de transport alternatiu per carretera, amb autobusos directes i amb parades que replicaran el recorregut habitual del tren.

Els punts neuràlgics del pla seran:

  • Fabra i Puig, com a referència per als viatgers que es desplacen des de Barcelona.
  • Centelles, com a node de connexió per als trajectes des del nord.

Els serveis d’autobús connectaran Fabra i Puig amb Centelles, Vic i la Garriga, i també amb Granollers-Canovelles, mantenint les parades habituals del tren.

Compromís amb l’usuari: informació i eficiència

Per facilitar l’adaptació al nou circuit, 90 informadors estaran desplegats als punts de transbordament. En els darrers dies, s’han dut a terme proves operatives per ajustar els temps de viatge, que s’estima que s’allargaran entre 20 i 30 minuts.

Una vigília amb problemes

A primea hora d'aquest matí una avaria ha provocat problemes en la circulació dels trens de l'R3 entre Granollers Canovelles i Mollet Santa Rosa. Inicialment, el tall ha estat entre l'Hospitalet de Llobregat i Ripoll i, posteriorment, s'ha recuperat a excepció del tram entre Granollers Canovelles i Mollet Santa Rosa, on s'ha localitzat la incidència per manca de tensió. Poc abans de les nou del matí la circulació ja ha quedat restablerta a tota la línia, però es mantenen els retards d'una mitja hora.

En aquesta mateixa línia, la caiguda d'un arbre ha obligat també a tallar la via durant una estona entre Vic i Balenyà-Hostalets.

