El Imserso inicia este lunes la venta de los viajes 2025-2026 con más de 879.213 plazas

La comercialización de viajes del programa de turismo del Imserso de la temporada 2025/2026 comienza este lunes, 6 de octubre, en las comunidades autónomas de Asturias, Cataluña, Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana, Ceuta, Islas Baleares, Islas Canarias, La Rioja, Navarra y País Vasco, por lo que los usuarios podrán realizar sus reservas desde las 09:00 horas.

Posteriormente, el miércoles, 8 de octubre, será el día para el resto de las comunidades: Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Melilla y Murcia.

879.213 plazas y varias novedades

Desde el pasado 11 de septiembre, el Instituto envió durante el mes un total de 2,8 millones de cartas a las 4,3 millones de personas acreditadas para poder viajar con el nuevo programa, que contará con 879.213 plazas, junto con varias novedades, como la tarifa plana de 50 euros para pensiones más bajas y los viajes con mascotas.

Tal y como destacó el Imserso en un comunicado anterior, se trata de una nueva temporada que busca expandir el derecho a un "envejecimiento activo" a través de estos viajes, sin que las personas con menor renta se vean excluidas.

En este sentido, una de las grandes novedades para la nueva temporada serán las 7.447 plazas que tendrán un coste de 50 euros cada una para las personas con pensiones más bajas, sin importar el destino, distribuidas entre todos los lotes y modalidades de viajes, que "se destinarán a personas con recursos económicos iguales o inferiores al importe de las pensiones no contributivas de jubilación o invalidez de la Seguridad Social".

Además, por primera vez, los usuarios de este concurso puedan viajar con animales de compañía en los viajes de costa peninsular y de costa insular. En este caso, se reservarán plazas para adquirir un viaje en compañía de estos animales, acorde a la normativa, y poder así mantener sus cuidados.

Por tanto, el licitador debe reservar un 2% de la totalidad de las plazas en los lotes 1 y 2 para usuarios que viajen con animal de compañía o con mascota. A estos efectos, como animal de compañía se entenderá el animal doméstico que no supere los 10 kilogramos de peso, incluido el transportín.

El Imserso ha subrayado también el impacto positivo del programa de turismo, no solo sobre el fomento de una vida activa y social de las personas mayores, sino también sobre la solidaridad intergeneracional e interterritorial, por medio de los viajes entre diferentes comunidades autónomas.