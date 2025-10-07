Últimas noticias del derrumbe de un edificio en Madrid, en directo: tres heridos y varios desaparecidos o atrapados

El forjado de un edificio en obras en la calle de las Hileras, en el centro de Madrid (muy cerca de Ópera), se ha derrumbado parcialmente, y en el lugar se encuentran trabajando once dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, informa Emergencias.

Tres heridos y cinco desaparecidos

Según la última información del 112 habría tres heridos y cinco desaparecidos. Según el último parte de Emergencias Madrid, los tres heridos son de carácter leve, ninguno grave.

El edificio llevaba varios años abandonado y en obras. Hasta la calle del suceso, que se encuentra entre la plaza de Ópera y la Puerta del Sol, se han desplazado también varias ambulancias y efectivos policiales, que han acordonado la zona.

Los trabajadores de tiendas cercanas a la zona han declarado que han escuchado un "estruendo" y que ha empezado a salir "mucho polvo" con un "olor raro". En Onda Cero, una empleada de un hostal de la zona ha relatado cómo han escuchado el ruido del derrumbe y han visto de pronto mucho polvo. Después han escuchado las sirenas de las ambulancias y los servicios de emergencia les han pedido que nadie entre ni salga del establecimiento.