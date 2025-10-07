ÚLTIMA HORA

Últimas noticias del derrumbe de un edificio en Madrid, en directo: tres heridos y varios desaparecidos o atrapados

Dotaciones de Bomberos Madrid están trabajando en calle Hileras en el centro tras el derrumbe parcial de unos forjados en un edificio en obras.

ondacero.es | Agencias

Madrid |

Se derrumba parcialmente un edificio en obras en el centro de Madrid

El forjado de un edificio en obras en la calle de las Hileras, en el centro de Madrid (muy cerca de Ópera), se ha derrumbado parcialmente, y en el lugar se encuentran trabajando once dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, informa Emergencias.

Tres heridos y cinco desaparecidos

Según la última información del 112 habría tres heridos y cinco desaparecidos. Según el último parte de Emergencias Madrid, los tres heridos son de carácter leve, ninguno grave.

El edificio llevaba varios años abandonado y en obras. Hasta la calle del suceso, que se encuentra entre la plaza de Ópera y la Puerta del Sol, se han desplazado también varias ambulancias y efectivos policiales, que han acordonado la zona.

Los trabajadores de tiendas cercanas a la zona han declarado que han escuchado un "estruendo" y que ha empezado a salir "mucho polvo" con un "olor raro". En Onda Cero, una empleada de un hostal de la zona ha relatado cómo han escuchado el ruido del derrumbe y han visto de pronto mucho polvo. Después han escuchado las sirenas de las ambulancias y los servicios de emergencia les han pedido que nadie entre ni salga del establecimiento.

En directoActualizado a las

El forjado del edificio ha caído hacia adentro, según la portavoz de Emergencias

Lo que se ha derrumbado es el forjado del edificio, tal y como ha explicado la portavoz de Emergencias, Beatriz Martín. Si bien, ha caído hacia adentro.

Por su parte, el delegado del Gobierno, Francisco Martín, ha explicado que se está evaluando en qué condiciones se encuentran el resto de edificios, pero que la prioridad es encontrar a los desaparecidos. "Todavía es preliminar tomar algún tipo de conclusión que haya podido motivar esta catástrofe".

El Delegado del Gobierno dice que hay "alrededor de cuatro personas desaparecidas"

El Delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, en declaraciones a TVE ha confirmado que "hay alrededor de 4 personas desaparecidas", ha explicado. Ha indicado que todos los recursos están volcados para encontrarlas y que los heridos en su mayoría son leves.

Qué es el forjado de un edificio

Respecto a las causas del derrumbe hay que esperar al informe técnico. En principio, puede deberse a que se ha desprendido uno o más forjados de este edificio en obras.

El forjado es la estructura que soporta el peso principal de cada uno de los pisos del edificio. Cuando cede y se desprende provoca un efecto de castillo de naipes, de ahí el peligro que existe ahora mismo de que caiga el resto y se convierta en un derrumbe total.

Los servicios de emergencias trabajan para rescatar a posibles atrapados tras el derrumbe de uno o más forjados de este edificio de cinco pisos que estaba en obras para convertirse en un hotel o pisos turísticos.

La portavoz de Emergencias confirma que hay tres heridos leves y "desaparecidos" sin especificar

La portavoz de Emergencias de la Comunidad de Madrid, Beatriz Martín, ha confirmado en declaraciones a los medios de Comunicación que han atenido a tres obreros -dos leves con contusiones y otro que ha sido trasladado al hospital por una fractura en la pierna-. Son los mismos obreros los que "echan en falta a algunos compañeros", por ello los bomberos están tratando de localizarles y asegurándose de si estaban fuera o dentro

Los bomberos cuentan con la sección de apoyo aéreo y la unidad canina.

Borja Carabante e Inmacualada Sanz, presentes en el lugar de los hechos

El Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, y la vicealcaldesa, Inmaculada Sanz, también están en la zona. Además, está presente la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso

El testimonio de una empleada de un hostal de la zona: "Tras el derrumbe había mucho polvo"

Una empleada de un hostal de la zona ha relatado a Onda Cero cómo han escuchado el ruido del derrumbe y han visto de pronto mucho polvo. Después han escuchado las sirenas de las ambulancias y los servicios de emergencia les han pedido que nadie entre ni salga del establecimiento.

Los bomberos temen que se derrumbe la fachada

Según ha podido saber Onda Cero, el temor ahora de los bombero es que se derrumbe la fachada -lo que se ha derrumbado es el forjado-.

Ayuso se acerca al lugar del derrumbe

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha acercado a la zona del suceso para interesarse por los trabajos de los equipos de emergencias.

"De repente han llegado más de una decena de camiones"

Álvaro, un vecino de la zona, ha contado a EFE que "al principio" no le ha dado "mucha importancia al ruido", pero que "de repente han llegado más de una decena de camiones de bomberos y ambulancias". "Ahí me he dado cuenta de que algo grave había pasado", ha añadido.

Emergencias Madrid informa de que los propios trabajadores del edificio "echan en falta a algunos compañeros"

Emergencias Madrid ha informado de que ha atendido a tres obreros, ninguno de gravedad, y que "los trabajadores echan en falta algunos compañeros".

Por el momento, se sigue investigando en lo ocurrido y buscando a los posibles desaparecidos.

Almeida asegura que uno de los heridos ha sido trasladado al hospital

El alcalde de Madrid ha asegurado que desde el Ayuntamiento están pendientes del derrumbe y de sus consecuencias. Ha asegurado que en la zona están trabajando 11 dotaciones de bomberos y que uno de los heridos ha sido trasladado al hospital.

Caos en el centro de Madrid tras el derrumbe

En cuestión de minutos, el centro de la capital se ha convertido en una escena de sirenas, polvo y calles acordonadas, mientras los equipos de emergencia trataban de asegurar la zona.

"Hemos oído un ruido enorme y luego ha empezado a salir polvo, con un olor raro, como a quemado", ha relatado a EFE una dependienta de una tienda cercana.

Agentes de Policía Nacional y trabajadores de emergencias en las inmediaciones dónde se ha derrumbado un edificio en obras, en la zona de Ópera, a 7 de octubre de 2025, en Madrid (España).
Agentes de Policía Nacional y trabajadores de emergencias en las inmediaciones dónde se ha derrumbado un edificio en obras, en la zona de Ópera, a 7 de octubre de 2025, en Madrid (España). | Europa Press

Emergencias ha atendido a tres obreros, uno con fractura de pierna

Emergencias Madrid ha indicado que los sanitarios del Samur-Protección Civil han atendido a tres obreros, uno de ellos trasladado a un hospital con fractura de pierna, mientras que los otros dos han resultados contusionados leves.

Los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid trabajan en asegurar la zona

los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid trabajan en asegurar la zona y la búsqueda de posibles desaparecidos.

Efectivos del Samur y la Policía en la calle Hileras (Madrid) donde se ha derrumbado parcialmente un edificio
Efectivos del Samur y la Policía en la calle Hileras (Madrid) donde se ha derrumbado parcialmente un edificio | EFE/Nahia Peciña

El derrumbe se produjo minutos antes de las 13:00 horas

El derrumbe se produjo minutos antes de las 13 horas en la calle de las Hileras, en pleno centro de la capital.

El edificio se estaba rehabilitando para un hotel

Los Bomberos trabajan en asegurar la zona y en la búsqueda de desaparecidos en el edificio que se estaba rehabilitando para un hotel.

La Policía busca posibles atrapados

Los guías caninos de la Policía Nacional y drones de la Policía Municipal trabajan para encontrar posibles personas atrapadas por el derrumbe.

La Policía busca posibles atrapados en el edificio derrumbado en el centro de Madrid
La Policía busca posibles atrapados en el edificio derrumbado en el centro de Madrid | Agencia EFE

De los tres heridos: uno es grave y dos leves

Los guías caninos de la Policía Nacional y drones de la Policía Municipal trabajan para encontrar posibles personas atrapadas por el derrumbe del forjado de un edificio en la calle Hileras de Madrid, en el que, de momento, hay un herido grave y dos de carácter leve, han informado a EFE fuentes policiales

"Hay una polvareda tremenda"

Los trabajadores de tiendas cercanas a la zona declaran haber escuchado un "estruendo" y sostienen que ha empezado a salir "mucho polvo".

Por el momento, hay tres heridos y cinco desaparecidos, mientras que las autoridades trabajan a contra reloj.

Hay 11 dotaciones de bomberos trabajando en la zona

El forjado de un edificio en obras en la calle de las Hileras, en el centro de Madrid, se ha derrumbado parcialmente, y en el lugar se encuentran trabajando once dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, informa Emergencias.

Sigue en directo las últimas noticias del suceso en Onda Cero.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer