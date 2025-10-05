El comentario viral de Rajoy que ha provocado la risa del Rey Felipe VI: "Este año..."

Hace un año, durante la celebración del 'Foro La Toja' 2024, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy protagonizó una escena con el tapón de una botella de agua que se hizo viral. En el acto, Rajoy se quejaba de que el tapón estaba ligado a la botella y le costaba beber con facilidad, algo que dijo públicamente entonces.

Ahora, un año después y en el mismo evento, el expresidente ha vuelto a protagonizar otro momento viral. Esta vez incluso ha provocado la risa del Rey Felipe VI, que estaba presente, y la de otros muchos asistentes.

"El año pasado vine aquí y me pusieron una botella de agua. Saqué una especie de tapón, que no pude sacar, y me puse hecho... Luego me enteré de que le ocurrió a mucha gente", ha señalado el expresidente recordando el momento.

Nos han puesto una chapa, que es mucho más cómodo

"Pero claro, aquí en Europa hay gente inteligente porque este año, en lugar de sacarnos eso nos han puesto una chapa, que es mucho más cómodo. Se quita y se puede beber con absoluta tranquilidad".

Estas declaraciones han provocado la risa del monarca, que se encontraba entre el público y que no ha podido evitar soltar alguna que otra carcajada tras las palabras de Rajoy.

Otros momentos reseñables

Como este, Rajoy cuenta con otros momentos divertidos, especialmente durante su carrera política. Algunos de los más reseñables son tales como cuando pronunció esta declaración que, más que una intervención, parece una especie de trabalenguas: "Haré todo lo que pueda y un poco más de lo que pueda, si es que eso es posible; y haré todo lo posible e incluso lo imposible, si también lo imposible, es posible".

O esta otra declaración, también muy recordada: "Hacemos lo que podemos y significa lo que exactamente significa, hacemos lo que podemos".