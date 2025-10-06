Cómo reservar los viajes del Imserso para la temporada 2025/2026: todos los viajes disponibles

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), comienza este lunes la comercialización de los viajes del programa de turismo para la temporada 2025/2026.

El programa de viajes comienza en Asturias, Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Canarias, La Rioja, Navarra, País Vasco y Ceuta y en estas comunidades los pensionistas con acreditación en este programa, podrán empezar a efectuar sus reservas para los viajes desde las 09.00 horas de este lunes.

En el resto de territorios, esto es, en Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Melilla y Murcia, podrán hacerlo a partir del miércoles 8.

Viajes a 50 euros

En esta nueva temporada el ministerio que lidera Pablo Bustinduy ha introducido dos importantes novedades, en primer lugar, una tarifa reducida para que los pensionistas con menos recursos puedan viajar por solo 50 euros, sin importar destino y siendo el Imserso el que asume el coste restante del viaje.

Fechas de los viajes del Imserso

Los primeros viajes del programa comenzarán el 19 de octubre de 2025, con viajes a destinos de costa peninsular, escapadas culturales y circuitos europeos. Los viajes hacia las islas, tanto Baleares como Canarias, están programados a partir del 22 de octubre.

Modalidades de viaje

El Programa ofrece las siguientes modalidades de viaje:

Zona Costa Peninsular: estancias de diez y ocho días en la Comunidad Autónoma de Cataluña, Comunidad Autónoma de Andalucía, Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y Comunidad Valenciana.

Zona Costa Insular: estancias de 10 y 8 días en la Comunidad Autónoma de Canarias y Comunidad Autónoma de Illes Balears.

Turismo de Escapada, con estancias de 4, 5 y 6 días, con los siguientes tipos de viajes: Circuitos culturales, turismo de naturaleza, capitales de provincia y ciudades de Ceuta y Melilla.

Servicios que se incluyen en el programa

Los servicios que incluye el programa son: alojamiento en régimen de pensión completa, en habitación doble a compartir en hoteles seleccionados por el Imserso que dispongan de zonas comunes accesibles.

En capitales de provincia el alojamiento será en régimen de media pensión. Se contempla el alojamiento en habitación individual, que tendrá el suplemento, por noche y zona de destino, y estará, en todo caso, sujeto a disponibilidad de plazas.

El programa incluye transporte de ida y vuelta desde la capital de provincia de la persona usuaria hasta el hotel de destino y regreso, excepto en la modalidad de viajes sin transporte y viajes a capitales de provincia. Además, cuenta con servicio de medicina general, complementario de la Seguridad Social, en el propio hotel.

Cómo reservar los viajes

La inscripción requiere contar con la acreditación oficial emitida por el Imserso, que desde el 11 de septiembre, las personas acreditadas recibieron en sus domicilios y que indica la fecha exacta a partir de la cual podrán formalizar su reserva.

Esta acreditación incluye una clave numérica de cuatro dígitos que permite realizar la inscripción de manera telemática a través de la central de reservas de las empresas adjudicatarias. Los que prefieran hacerlo en una agencia de viajes autorizada solo deberán presentar su Documento Nacional de Identidad.

Requisitos para acceder a los viajes

Para poder participar en el programa de viajes del Imserso existen una serie de requisitos que se deben cumplir:

Ser pensionista de jubilación del sistema de Seguridad Social español.

Ser pensionista de viudedad con cincuenta y cinco o más años de edad del sistema de Seguridad Social español con cincuenta y cinco o más años de edad.

Ser pensionista por otros conceptos del sistema de Seguridad Social español o perceptor de prestaciones o subsidios de desempleo, con sesenta o más años de edad.

Ser asegurado o beneficiario del sistema de la Seguridad Social español, con sesenta y cinco años o más años de edad.

Las personas usuarias podrán ir acompañadas por su cónyuge o, en su caso, por pareja de hecho o persona con la que se constituye una unión estable y de convivencia con análoga relación de afectividad a la conyugal. Además, las personas usuarias podrán ir acompañados de los hijos con discapacidad, en grado igual o superior al 45 %, siempre que viajen con sus padres y se alojen en la misma habitación o, en su caso, abonen el suplemento establecido para habitaciones individuales que estará sujeto a la disponibilidad de plazas.

Por último, se establece como requisito que los pensionistas y sus acompañantes deben valerse por sí mismas para realizar las actividades básicas de la vida diaria.