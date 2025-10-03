Es dispara la preocupació per l’habitatge a Barcelona

L’accés a un habitatge digne s’ha convertit en la segona gran preocupació dels barcelonins, segons la darrera Enquesta de Serveis Municipals de l’Ajuntament de Barcelona. El 21% dels enquestats han situat aquesta qüestió com una de les més urgents, un increment de 8,5 punts respecte a l’any anterior, quan només el 12,5% la mencionava.
Aquest percentatge no només marca un rècord històric en la sèrie de l’enquesta, sinó que també reflecteix una tendència creixent que s’ha accentuat en els darrers anys.
El govern municipal respon: “Fem tot el possible”
Davant d’aquest escenari, la primera tinenta d’alcaldia, Laia Bonet, ha assegurat que el govern municipal del PSC està treballant per garantir l’accés a habitatge assequible. Bonet ha afirmat que “el govern està fent tot el possible” per revertir la situació, tot i reconèixer que es tracta d’un repte complex que requereix accions coordinades amb altres administracions.
Entre les mesures impulsades pel consistori, destaquen la promoció d’habitatge públic, la regulació del preu del lloguer en zones tensionades i la rehabilitació d’edificis per ampliar el parc disponible.
La seguretat, tot i baixar, continua liderant el rànquing
Tot i la pujada de l’habitatge, la seguretat continua sent la principal preocupació dels barcelonins, amb un 26,5% de les respostes. Això representa una lleugera disminució d’un punt respecte a l’any anterior, però manté el lideratge en el rànquing de problemes urbans.
Aquesta millora en la percepció de la seguretat es deu, en part, a la reducció de la sensació d’inseguretat en determinats barris i a l’increment de la presència policial en zones conflictives. Tot i així, la seguretat segueix sent un tema sensible, especialment en relació amb els furts, els robatoris i les ocupacions.
Neteja i turisme: millora la valoració
La neteja urbana, que en anys anteriors havia estat una de les principals crítiques, ha experimentat una millora en la percepció ciutadana. Segons l’enquesta, la valoració del servei de neteja ha augmentat, i això es tradueix en una menor presència en el rànquing de preocupacions.
Pel que fa al turisme, tot i continuar sent una qüestió rellevant, ha perdut pes com a preocupació principal. La gestió de fluxos turístics, la regulació dels allotjaments turístics i la promoció d’un turisme més sostenible han contribuït a aquesta millora en la percepció.
Valoració del govern municipal: la millor des del 2018
Un altre aspecte destacat de l’enquesta és la valoració del govern municipal, que ha obtingut una nota mitjana de 6,4 sobre 10. Aquesta puntuació suposa una millora de dues dècimes respecte a l’any anterior i és la més alta des del 2018.
L’Enquesta de Serveis Municipals 2025 mostra un canvi significatiu en les prioritats dels barcelonins. L’habitatge ha passat de ser una preocupació secundària a ocupar un lloc central en el debat públic, mentre que la percepció sobre la seguretat i la neteja millora lleugerament.