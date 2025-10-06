Todo lo que debes saber sobre la nueva tarifa plana de 50 euros para viajar con el Imserso

La comercialización de viajes del programa de turismo del Imserso de la temporada 2025/2026 ha comenzado este lunes en las comunidades autónomas de Asturias, Cataluña, Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana, Ceuta, Islas Baleares, Islas Canarias, La Rioja, Navarra y País Vasco.

Desde el pasado 11 de septiembre, el Imserso envió durante el mes un total de 2,8 millones de cartas a las 4,3 millones de personas acreditadas para poder viajar con el nuevo programa, que contará con 879.213 plazas, junto con varias novedades, como la tarifa plana de 50 euros para pensiones más bajas y los viajes con mascotas.

Todo sobre la tarifa plana de 50 euros

Una de las grandes novedades para la nueva temporada serán las 7.447 plazas que tendrán un coste de 50 euros cada una para las personas con pensiones más bajas, sin importar el destino, distribuidas entre todos los lotes y modalidades de viajes, que "se destinarán a personas con recursos económicos iguales o inferiores al importe de las pensiones no contributivas de jubilación o invalidez de la Seguridad Social".

Las personas que podrán optar a los viajes con un coste de 50 euros serán las que reciban una prestación igual o inferior al importe de las pensiones no contributivas de incapacidad o de jubilación de la Seguridad Social

Además, por primera vez, los usuarios de este concurso podrán viajar con animales de compañía en los viajes de costa peninsular y de costa insular. En este caso, se reservarán plazas para adquirir un viaje en compañía de estos animales, acorde a la normativa, y poder así mantener sus cuidados.

La mascota no deberá superar los 10 kilos de peso

Por tanto, el licitador debe reservar un 2% de la totalidad de las plazas en los lotes 1 y 2 para usuarios que viajen con animal de compañía o con mascota. A estos efectos, como animal de compañía se entenderá el animal doméstico que no supere los 10 kilogramos de peso, incluido el transportín.

Los pensionistas de España podrán reservar su viaje a través de las páginas web de las empresas adjudicatarias ('www.turismosocial.es', para los viajes de costa peninsular y turismo de escapada y 'www.mundicolor.es', para los viajes de costa insular), introduciendo su DNI y su clave de acreditación, o bien en cualquiera de las agencias de viaje autorizadas solo con el DNI.