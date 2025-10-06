Cortes de luz programados en Madrid: comprueba cuándo puede afectar a tu municipio

Iberdrola ha anunciado cortes de luz entre el 4 y el 10 de octubre "para garantizar la calidad del servicio y la seguridad de las instalaciones". La compañía ha avisado de que se trata de trabajos planificados que llevan a cabo todas las semanas. El objetivo es mejorar la calidad del servicio y reducir el riesgo de averías en el futuro.

Según el listado publicado por la compañía eléctrica, los cortes de luz no afectan solo a la ciudad de Madrid, también a algunos de los municipios, y en función de lo complicado de la intervención duran minutos u horas.

Cortes de luz en Madrid programados para el 6 de octubre

Los cortes de luz previstos para el 6 de octubre no afectan a la ciudad de Madrid, sino a localidades de la Comunidad.

Colmenar Viejo: Cl Oro: 68, 76 de 09:00 a 11:00 horas, Cl Oro: 51 y Cl Hierro: 15 de 11:00 a 13:00 horas

Cl Oro: 68, 76 de 09:00 a 11:00 horas, Cl Oro: 51 y Cl Hierro: 15 de 11:00 a 13:00 horas Fuenlabrada : Cl Embalse: 14, 16 y Cl Manantial: 1 de 12:00 14:00 horas

: Cl Embalse: 14, 16 y Cl Manantial: 1 de 12:00 14:00 horas Getafe: Cl Blanca Luna: 1 A, 1 B, 1 C, 1 D; Cl Guarda Cuidadosa: 4 y Pe Rinconete Y Cortadillo: 16 A, 16 B, 16 C, 16 D, 16 E de 08:30 a 09:15 horas

Cl Blanca Luna: 1 A, 1 B, 1 C, 1 D; Cl Guarda Cuidadosa: 4 y Pe Rinconete Y Cortadillo: 16 A, 16 B, 16 C, 16 D, 16 E de 08:30 a 09:15 horas Getafe : Cl Andalucía: 28, 32 de 08:30 a 10:30 horas

: Cl Andalucía: 28, 32 de 08:30 a 10:30 horas Getafe : Cl Blanca Luna: 1 E Cl De La Ceca A La Meca: 3 Cl Guarda Cuidadosa: 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 y Pe Rinconete Y Cortadillo: 15 PR CM de 09:30 a 10:15 horas

: Cl Blanca Luna: 1 E Cl De La Ceca A La Meca: 3 Cl Guarda Cuidadosa: 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 y Pe Rinconete Y Cortadillo: 15 PR CM de 09:30 a 10:15 horas Getafe : Cl Blanca Luna: 3 6, 3 7 Pe Rinconete Y Cortadillo: 17 1, 17 10, 17 11, 17 12, 17 13, 17 14, 17 2, 17 3 de 11:00 a 11:45 horas

: Cl Blanca Luna: 3 6, 3 7 Pe Rinconete Y Cortadillo: 17 1, 17 10, 17 11, 17 12, 17 13, 17 14, 17 2, 17 3 de 11:00 a 11:45 horas Getafe : Av Ángeles: 24, 33, 35, 37 de 11:30 a 13:30 horas

: Av Ángeles: 24, 33, 35, 37 de 11:30 a 13:30 horas Getafe : Cl Blanca Luna: 3 PR, 3 1, 3 10, 3 11, 3 12, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 8, 3 9 de 12:00 a 12:45 horas

: Cl Blanca Luna: 3 PR, 3 1, 3 10, 3 11, 3 12, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 8, 3 9 de 12:00 a 12:45 horas Getafe : Av María Zambrano: 4 1, 4 10, 4 11, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 4 7, 4 8, 4 9; Av Rosa Chacel: 1 1, 1 10, 3 8, 3 9; Cl Gabriela Mistral: 10 6, 10 7; Cl Isabel Allende: 9 2, 9 3 y Cl Maruja Torres: 2 PR, 2 4, 2 5 de 13:30 a 14:15 horas

: Av María Zambrano: 4 1, 4 10, 4 11, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 4 7, 4 8, 4 9; Av Rosa Chacel: 1 1, 1 10, 3 8, 3 9; Cl Gabriela Mistral: 10 6, 10 7; Cl Isabel Allende: 9 2, 9 3 y Cl Maruja Torres: 2 PR, 2 4, 2 5 de 13:30 a 14:15 horas Móstoles : Av Estrella Polar: 1 1, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 9004 PR y Cl Denebola: 63 PR de 09:00 a 10:00 horas

: Av Estrella Polar: 1 1, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 9004 PR y Cl Denebola: 63 PR de 09:00 a 10:00 horas Móstoles : Cl Denebola: 8 PR, 21, 23, 25, 27, 66 PR, 77 PR, 9001 PR B de10:00 a 11:00 horas

: Cl Denebola: 8 PR, 21, 23, 25, 27, 66 PR, 77 PR, 9001 PR B de10:00 a 11:00 horas Navalcarnero : Cl Camino Villaviciosa: 33, 41 y Pe Alparrache: 24 B, 24 C, 24 D de 09:30 a 11:30 horas

: Cl Camino Villaviciosa: 33, 41 y Pe Alparrache: 24 B, 24 C, 24 D de 09:30 a 11:30 horas Navalcarnero: Cl Camino Villaviciosa: 27, 31, 35 de 13:00 a 15:00 horas

Puede consultar el listado completo de cortes de luz, las zonas afectadas y los horarios aquí:

Qué hacer ante un corte de luz programado

La compañía eléctrica ha publicado una serie de consejos a seguir durante un corte de luz programado. Organizarse de cara a esas horas sin luz, por ejemplo, no usar el ascensor o sacar el coche del garaje por si lo necesitas y luego no puedes. También recomiendan mirar a qué horas va a producirse el corte por si coinciden con las horas de comer, para que tengas alternativas preparadas.

No abrir las puertas del frigorífico para no romper la cadena del frío. Si el corte es superior a las 12 horas, bajar la temperatura del mismo 12 horas antes del inicio. Otro consejo es tener a mano una linterna con pilas y los dispositivos electrónicos con la batería al máximo.