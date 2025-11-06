CRISI RESIDENCIAL

El topall de preus del lloguer: entre l’esperança i la preocupació

Tot i la pujada de preus, el Govern defensa que la contenció funciona i no limita l’accés a l’habitatge

Ricard Jiménez

Barcelona |

El topall de preus del lloguer: entre l’esperança i la preocupació
El topall de preus del lloguer: entre l’esperança i la preocupació | ACN

Les últimes dades publicades per l’Incasòl mostren una realitat complexa. A Barcelona, el preu mitjà del lloguer ha pujat un 4,4%, situant-se en 1.135 euros mensuals. A la resta dels 270 municipis catalans on s’aplica el topall de preus, l’increment ha estat del 3,25%, fins als 854 euros.

Segons Òscar Gorgues, gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, aquest augment s’explica per l’estancament de l’oferta, que no creix ni disminueix, i manté viva la crisi del lloguer.

Tot i això, el Govern i la consellera d’Habitatge, Sílvia Paneque, celebren l’evolució acumulada des de fa 18 mesos, quan van entrar en vigor les zones tensionades. Consideren que la contenció de preus comença a donar fruits.

El Sindicat de Llogateres, però, reclama més inspeccions i una regulació específica del lloguer de temporada, alertant que fora de les zones tensionades, els preus han crescut un 6,6%.

Una dada positiva: el topall no ha limitat l’accés a l’habitatge. El balanç entre nous contractes i els extingits és positiu tant a Barcelona com a la resta del país.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer