El topall de preus del lloguer: entre l’esperança i la preocupació

Les últimes dades publicades per l’Incasòl mostren una realitat complexa. A Barcelona, el preu mitjà del lloguer ha pujat un 4,4%, situant-se en 1.135 euros mensuals. A la resta dels 270 municipis catalans on s’aplica el topall de preus, l’increment ha estat del 3,25%, fins als 854 euros.
Segons Òscar Gorgues, gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, aquest augment s’explica per l’estancament de l’oferta, que no creix ni disminueix, i manté viva la crisi del lloguer.
Tot i això, el Govern i la consellera d’Habitatge, Sílvia Paneque, celebren l’evolució acumulada des de fa 18 mesos, quan van entrar en vigor les zones tensionades. Consideren que la contenció de preus comença a donar fruits.
El Sindicat de Llogateres, però, reclama més inspeccions i una regulació específica del lloguer de temporada, alertant que fora de les zones tensionades, els preus han crescut un 6,6%.
Una dada positiva: el topall no ha limitat l’accés a l’habitatge. El balanç entre nous contractes i els extingits és positiu tant a Barcelona com a la resta del país.