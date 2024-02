Tercera jornada de protestas del sector agrícola, segunda reunión con el 'govern'

Nueva jornada de protestas del sector agrícola en Barcelona. Ayer más de 2.000 tractores inundaron la capital catalana para protestar por la situación del sector, ahogado por el mercado y también por las restricciones por la sequía. La mayoría de ellos han vuelto a sus casas para descansar y cuidar del ganado o del campo, pero algunos otros se han quedado para mantener, en el día de hoy, reuniones con el 'govern' de la Generalitat.

Compromisos, pero pocas acciones

Según ha confirmado el responsable de organización del sindicato 'Unió de Pagesos' Carles Vicente en 'La Ciutat', "las primeras conversaciones han sido más protocolarias, y desde el govern se nos ha transmitido el compromiso de escucharnos, de ponerse de nuestro lado". Desde el sector confían "en que realmente se tome algún tipo de medida, porque la situación es realmente insostenible. Hay que revisar la ley PAC para dejar que suponga un obstáculo como lo es ahora. El precio al que nos compran el producto es irrisorio, y quien sale beneficiado sólo son las grandes empresas y distribuidoras".

Más movilizaciones

Más allá de las reuniones que pueda haber con el 'govern', que se prevé que sean habituales en estas próximas semanas, el sector prepara más movilizaciones masivas. Tal y como confirmaba Vicente, "para el día 13 tenemos convocada otra movilización como la que hicimos ayer en Barcelona", y tampoco se descarta que, si la situación no cambia en breves, "haya más. No pensamos parar hasta que podamos tener unas mínimas garantías".

Un problema global

Carles Vicente reconoce que la Generalitat "puede llegar hasta donde puede llegar, pero es la institución a la que nosotros tenemos que acudir para que almenos haga presión en Bruselas, donde realmente se van a decidir los cambios importantes". Vicente recuerda que "a Madrid ya nos desplazamos hace unas semanas y no nos escucharon demasiado, no ha habido cambios, así que hasta que no los haya vamos a protestar donde haga falta".