Tensió entre els sindicats i la patronal pels serveis mínims de l'11N

La convocatòria de vaga general prevista per al pròxim dimecres ha obert una nova controvèrsia pels serveis mínims decretats per la Generalitat. Els sindicats Comissions Obreres i UGT consideren que algunes de les mesures aprovades són excessives i limiten el dret de vaga, mentre que les patronals Foment del Treball i PIMEC sostenen que les restriccions dificultaran que els treballadors que vulguin anar a la feina ho puguin fer amb normalitat.
Serveis mínims del 25% al transport públic en hora punta
Pel que fa a la mobilitat, el Govern ha fixat uns serveis mínims del 25% al transport públic durant les franges de més afluència. En el cas de Rodalies, això es tradueix en la circulació d'un de cada quatre trens entre les 6.30 i les 8.30 hores del matí i entre les 16.30 i les 21.00 hores de la tarda.
A l'àmbit sanitari, les urgències hospitalàries funcionaran amb normalitat, mentre que als centres d'atenció primària es garantirà el 25% de la plantilla.
En educació, els serveis mínims estableixen la presència d'un docent per cada sis aules a l'ensenyament primari.
El sector social, el punt més controvertit
La principal discrepància se centra en el sector social, on els serveis mínims arribaran al 85%, una proporció molt superior a la de la resta de serveis afectats per la vaga.
Els sindicats consideren que aquesta decisió és "flagrant" i denuncien una manca d'equilibri en els criteris aplicats. La secretària general de CCOO de Catalunya, Belén López, ha advertit que les organitzacions sindicals estaran especialment pendents de possibles irregularitats per part de les empreses durant la jornada de protesta.
PIMEC denuncia dificultats per arribar als llocs de treball
Des de la patronal PIMEC, en canvi, consideren que els serveis mínims aprovats no garanteixen adequadament la mobilitat de les persones que vulguin exercir el seu dret a treballar. El secretari general de l'organització, Josep Ginesta, ha assegurat que les restriccions al transport públic poden complicar els desplaçaments dels treballadors durant la jornada de vaga.
Ginesta també ha reiterat que les causes que han motivat la convocatòria no són responsabilitat dels empresaris i ha defensat que la protesta no servirà per resoldre els problemes d'accés a l'habitatge que es troben en l'origen de les reivindicacions sindicals.
De la seva banda, el director d'estudis de la patronal Foment del Treball, Salvador Guillermo, ha dit que els hi han "sorprès" els serveis mínims i creu que el Govern els hauria de "justificar".
La convocatòria de vaga general prevista per al pròxim dimecres ha obert una nova controvèrsia pels serveis mínims decretats per la Generalitat. Els sindicats consideren que algunes de les mesures aprovades són excessives i limiten el dret de vaga, mentre que la patronal PIMEC sosté que les restriccions dificultaran que els treballadors que vulguin anar a la feina ho puguin fer amb normalitat.