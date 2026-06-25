Temis, el projecte català que vol detectar les fake news en temps real

La desinformació a internet podria tenir aviat una nova eina per combatre-la. Tres estudiants del grau en Administració i Direcció d'Empreses de la Universitat de Manresa han impulsat Temis, un projecte que permet identificar en temps real si una notícia és falsa mentre l'usuari navega per xarxes socials. La iniciativa ha estat una de les guanyadores de l'iFest 2026, el programa d'innovació i emprenedoria de la Generalitat de Catalunya.
Una extensió que verifica les notícies mentre naveguem
Les impulsores del projecte expliquen que Temis es basa en una extensió que es podria integrar a plataformes com Instagram, TikTok, YouTube o X. Segons Bithal Fakher, quan l'usuari fa scroll i apareix una informació falsa, el sistema mostra una notificació advertint-ho i incorpora immediatament la informació contrastada i la font original. Actualment, l'equip ja disposa d'un prototip d'aplicació en què també es pot consultar el percentatge de credibilitat de cada publicació, tot i que reconeixen que encara es troba en fase de desenvolupament.
Un projecte nascut a l'aula
La professora d'Emprenedoria de la Universitat de Manresa, Maria Teresa Clotet, explica que la iniciativa va sorgir dins d'una assignatura en què els estudiants havien de donar resposta a reptes reals plantejats per empreses i institucions a través de l'iFest. Tot i que diversos grups van desenvolupar propostes, només les creadores de Temis van decidir presentar-s'hi voluntàriament, una aposta que ha acabat obtenint el reconeixement de la Generalitat.
Més enllà de la verificació: suport a les víctimes
A banda de detectar fake news, Temis també incorpora una dimensió social. Les estudiants volen crear una comunitat on les persones afectades per la desinformació o pels discursos d'odi puguin compartir experiències, debatre en un entorn respectuós i trobar suport emocional. Bithal Fakher assegura que, quan una persona està passant per una situació complicada provocada per aquests continguts, és important sentir que no està sola i poder trobar altres persones que hagin viscut experiències similars.
L'objectiu: frenar la desinformació
Les impulsores de Temis consideren que la proliferació de notícies falses fa necessari disposar d'eines que ajudin la ciutadania a verificar la informació de manera immediata. Clara Coma explica que el projecte va néixer precisament amb la voluntat de posar fre a aquesta realitat i convertir una idea sorgida a classe en una eina amb impacte social. També admet que, entre els joves, encara no hi ha prou consciència sobre les conseqüències de la desinformació, tot i que creu que aquesta preocupació anirà augmentant amb el temps.
Una oportunitat per convertir-se en una start-up
Durant l'entrevista, Maria Teresa Clotet ha revelat que les estudiants acabaven de rebre una proposta de la Generalitat per incorporar-se a un programa d'acceleració de projectes d'intel·ligència artificial liderat pel Centre de Visió per Computador. La iniciativa ofereix cinc mesos d'acompanyament per desenvolupar el model de negoci i facilitar la creació de noves start-ups. Les estudiants han rebut la notícia en directe i s’han mostrat il·lusionades davant la possibilitat que Temis pugui acabar convertint-se en una eina real al servei de la societat.