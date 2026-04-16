El teletreball divideix patronal i sindicats davant la proposta de Brussel·les

La proposta de la Unió Europea de promoure un dia de teletreball a la setmana per reduir la dependència energètica ha obert un nou debat entre patronal i sindicats. La mesura, encara pendent de concreció, s’emmarca en el context de la crisi energètica derivada del conflicte internacional.
Des de PIMEC, el seu secretari general, Josep Ginesta, defensa que el teletreball pot ser útil, però insisteix que "ha de ser flexible i adaptat a cada empresa". La patronal alerta que convertir-lo en una obligació podria generar rebuig, especialment en sectors on no és viable, com la indústria o determinades activitats presencials.
Per la seva banda, des d’UGT, ÒscarRiu, secretari de política sindical, considera que la proposta és positiva però insuficient. El sindicat aposta per consolidar el teletreball com "un dret" i recorda que ha "retrocedit des de la pandèmia". També reclama mesures per als treballadors que no puguin acollir-s’hi i defensa que el model laboral s’ha d’adaptar als nous reptes socials i climàtics.