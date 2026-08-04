"El talent no garanteix l'èxit": la realitat de la nova escena musical"

Les bandes catalanes Ruïnosa i les Strippers de Rahola i Jester han compartit la seva experiència com a grups emergents i han coincidit a assenyalar les dificultats que afronta avui el sector musical. Tot i acumular entre quatre i cinc anys de trajectòria i preparar nous àlbums, els músics expliquen que compaginen la seva carrera artística amb altres feines per poder sostenir econòmicament els projectes.
Asseguren que gran part dels ingressos dels concerts es reinverteixen en gravacions, videoclips, gires i material. Els artistes també denuncien que, malgrat l'augment de plataformes i eines per crear música, l'accés als grans festivals, subvencions i circuits professionals continua concentrat en un nombre reduït de grups.
Consideren que sovint les oportunitats es reparteixen entre artistes que ja disposen de segells discogràfics o equips professionals. Sobre les xarxes socials, les dues bandes rebutgen crear música pensant exclusivament en TikTok o altres plataformes. Defensen que les cançons han de néixer de la creativitat artística i no dels algoritmes. Finalment, es mostren favorables a la democratització de la producció musical gràcies als estudis casolans i les noves tecnologies, però alerten del creixement de la música creada amb intel·ligència artificial, que consideren una amenaça per a l'autenticitat del procés creatiu.