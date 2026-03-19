SOS Racisme registra més de 250 casos de discriminació xenòfoba a Catalunya el 2025

SOS Racisme va registrar més de 250 casos de discriminació xenòfoba a Catalunya durant l’any passat, tal com revela l’informe de 2025 del seu Servei d’Atenció i Denúncia. L’entitat alerta que hi ha un gran volum d’infradenúncia: set de cada deu situacions racistes no es denuncien.
És per això que aquesta organització finalment només va acabar assumint la gestió de 72 denúncies. L’informe recull que un de cada quatre casos registrats són agressions i discriminacions entre particulars, més del 15% corresponen a abusos per part de cossos de seguretat pública i un 13,5% són barreres en l’accés a drets socials. També hi ha un 9,5% de discursos d’odi en la política, les xarxes socials o els mitjans de comunicació.
La directora de SOS Racisme, Gemma Ferreón, s’ha mostrat preocupada per com aquests discursos d'odi s’han colat, a parer seu, en àmbits institucionals: "Hi ha hagut una institucionalització i legitimació política d'aquests discursos, no només per part dels partits d'extrema dreta, explícitament racistes, sinó també per les suposades forces progressistes".
Estar en situació irregular fa augmentar la vulnerabilitat
Pel que fa al perfil de les persones ateses, el 40% tenien nacionalitat espanyola i més del 30% eren estrangers en situació regular. Un 10% eren col·lectius i un 17% eren estrangers en situació irregular. Segons SOS Racisme, els migrants sense documentació en regla són els que més discriminació pateixen i, alhora, els que estan més desprotegits de cara a denunciar.