El SIL 2025 es consolida reunint innovació, networking i progrés

En el marc del Saló Internacional de la Logística, a ‘La Ciutat’ hem fet programa en directe des del mateix esdeveniment. Allà, hem pogut entrevistar en directe Pere Navarro, delegat especial de l’Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona, i Blanca Sorigué, directora general del Consorci de la Zona Franca i del SIL.

L'adaptabilitat a la digitalització i a la situació mundial, reptes clau

Navarro comenta que el sector s’està adaptant molt a les noves tecnologies, com la intel·ligència artificial, però afirma que cal continuar treballant en aquest aspecte per no quedar-se enrere. També ha conclòs que la logística és bàsica en el dia a dia de la societat per “fer que les coses es moguin”.

Bon balanç de l'edició d'enguany

Tot i ser encara a l’equador del saló 2025, des de l’organització se’n fa un bon balanç, havent superat les expectatives i les xifres d’anys anteriors i reforçant la marca del SIL com a internacional.

Un saló amb elevada presència de talent jove

Per la seva banda, Blanca Sorigué comentava el dinamisme del sector logístic, fet que anima els i les joves a interessar-s'hi. Vinculant-ho amb el SIL, Sorigué destacava que “és un dels pocs salons on pots sortir amb un contracte signat”.