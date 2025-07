Albiol sobre possibles acords amb Junts: "Per què no ens hi podem posar d'acord?"

Aquest cap de setmana s'ha celebrat la 21a edició del congrés del Partit Popular en què el líder de la formació, Alberto Núñez Feijóo, ha reblat que ell és l'única alternativa, i en solitari. Una teoria que ha refermat en declaracions a 'La Brúixola' l'alcalde de Badalona i president del 21è Congrés del Partit Popular, Xavier García Albiol: "el govern del PP no pot ser de coalició perquè els precedents són molt dolents i Feijóo ha de tenir les mans lliures", diu. Preguntat per possibles acords amb Junts per Catalunya, Albiol lamenta que la formació de Carles Puigdemont no s'avingui a unir forces per una moció de censura contra Pedro Sánchez. Segons Albiol, "els dirigents de Junts estan més interessats a mantenir el president espanyol que a escoltar els seus votants".