Setmana negra: es multipliquen les agressions sexuals a menors

El jutge ha enviat a la presó al treballador d’un càmping de La Pineda, a Vila-seca, acusat d’abús sexual a una menor d’edat. També ha acabat entre reixes el vigilant nocturn d’un xiringuito de Mataró per haver agredit sexualment una menor el cap de setmana passat. Aquest abús passava la mateixa nit que una altra menor va ser violada a l’interior de la discoteca Waka de Sabadell. I ja és també a la presó l’home de 37 anys detingut per abusos sexuals a com a mínim 19 menors fent-se passar per representant de jugadors. N’hem parlat amb la Remei Sáez, directora de la Plataforma Unitària Contra Les Violències de Gènere, que ha reclamat més recursos per part de les administracions per combatre aquest greu problema social.