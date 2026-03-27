Selena Leo: "La Sonia m'ha decebut, però l'estimaré sempre"

La Selena arriba sempre puntual a la cita. La vegada anterior que la vam convidar a la ràdio, també ho va ser. Aquella vegada va haver d'esperar una llarga estona l'arribada de la seva companya, pero en aquesta ocasió ve sola. I és que la Sonia ha decidit partir peres amb ella sense cap motiu aparent. De fet, la morena d'aquest duet està estupefacta davant d'unes maneres impròpies d'una companya de feina que a la vegada és amiga. Segurament això és el més traumàtic i dolorós: l'abandonament cruel i despietat d'una amistat.
No va avisar ningú que deixaria el duet.
Aquesta integrant del duet explica que Sonia Masdoc"no va avisar ningú que deixava el duet. M’he n'he hagut d'assabentar pels mitjans i per un burofax enviat a l'agència de representació”, diu. Malgrat tot, la cantant insisteix que mai hauria tancat la porta a compaginar trajectòries. De fet, considera que podien haver transcorregut sense cap mena de problema. Visiblement dolguda i emocionada, deixa aquesta sentència: "a mi, la Sònia m’ha decebut i m’he sentit traïda, però l'estimaré sempre".
Dir adéu amb una cançó
Tot i aquest entrebanc, Selena Leo, mira endavant i ja pensa en l'estiu, quan espera tornar amb més força que mai als escenaris. D'entrada, ho farà amb nova música de collita pròpia. I és que aquesta artista de Castellón de la Plana afincada ara a Eivissa, és compositora. El seu darrer senzill es titula 'Adiós' i el títol ja és tota una declaració d'intencions. Ras i curt: adiós. Ella vol separar-ho de la seva història amb la Sonia, per això diu que "esta canción va enfocada a cualquier otra persona que haya sufrido algo parecido". De fet, explica que mentre feia aquest tema, una de les seves amigues s'estava divorciant "y le estaba pasando exactamente lo mismo también".
Camins separats... per sempre més?
Explica aquesta artista que el retrobament que van protagonitzar l'any passat amb motiu del Benidorm Fest, va ser un regal per a tots els seguidors que reclamaven la seva tornada als escenaris. Ara, la vida seguirà per a cadascuna, però per camins separats: "cada una por su lugar y quedará en el recuerdo". Ella, com explicàvem, ja està pensant temes per posar-hi música: "tengo que ver qué carencia hay en la humanidad para componer algo que les levante el ánimo".