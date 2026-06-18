Salvador Illa reivindica el finançament singular i adverteix que “la visió centralista és del passat”

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat la “col·laboració estable” entre les comunitats autònomes per afrontar els reptes immediats com la crisi de l’habitatge o el canvi climàtic.
“De debò que Catalunya, la Comunitat Valencia, Múrcia i Andalusia ens podem permetre el luxe de viure d’esquenes les unes a les altres, de no establir una col·laboració estable? És moment de restablir una cultura de la col·laboració, superar desconfiances i aprendre com ens veu l’altre”, ha assegurat.
Salvador Illa, en aquest sentit, ha apel·lat a la “responsabilitat” per tirar endavant la reforma del finançament autonòmic. “Les comunitats autònomes som el principal escenari on impacten reptes com el canvi climàtic o l’atenció als serveis públics. La proposta de nou finançament beneficia totes les comunitats autònomes. Les xifres són públiques, transparents i contrastades. Es hora de demostrar tots plegats responsabilitat”.
El cap de l’Executiu ho ha dit durant la seva intervenció al III Fòrum Econòmic i Social de la Mediterrània, organitzat per Prensa Ibérica. Salvador Illa ha reclamat una macroregió de la mediterrània que permeti una estratègia integrada dels territoris de la conca mediterrània. “Espanya ha de mirar el Mediterrani sense complexos”, ha defensat.
“Si Espanya vol garantir un futur de prosperitat i progrés, amb més solidesa, més cohesió i més oportunitats, hem d’enfortir l’aposta per l’eix mediterrani i no caure en una visió centralista que és del passat”, ha advertit el president del Govern.