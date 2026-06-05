Salvador Illa insta al govern a posar la directe per executar els Pressupostos

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha instat al Govern a posar la directe per executar els Pressupostos que "donen un horitzó d'estabilitat". El cap de l'Exectiu ho ha dit durant les V Jornades Directives de la Generalitat, on ha reivindicat els acords "bons i sòlids" amb Esquerra i Comuns.
Salvador Illa, en aquest sentit, ha destacat la feina feta fins ara com la recuperació del pla de barris, la política d’habitatge, l’impuls per ampliar el Prat o l’aposta per millorar Rodalies. Davant d'aquest escenari, el cap de l'executiu català aposta per "posar la marxa cinquena, sisena o la que sigui" per executar les mesures que inclou els comptes.
En la seva intervenció davant els directors i alts funcionaris de la Generalitat, el President ha assegurat que posaran "l'accent polític" en el finançament singular i la condonació d'una part del deute del FLA. Illa ha reiterat que és una qüestió inajornable, perquè el "sobreendeutament de les CCAA és per l'infrafinançament" i no pas per una mala gestió.
Un altre objectiu polític que el cap de l'Executiu ha situat com una prioritat per als pròxims mesos és "l'efectivitat de la llei d'amnistia". "No depèn en aquest moment de l'àmbit de la política, però que és necessària per concloure el procés de normalització", ha afirmat.