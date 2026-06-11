VISITA DEL PAPA A BARCELONA

Salvador Illa: “Des de Catalunya i Barcelona s’ha il·luminat el món”

El president de la Generalitat reivindica que la visita del Papa “ha estat inspiradora per continuar sent un país ambiciós”

Redacción

Barcelona |

Salvador Illa ha acomiadat aquest matí el Papa Lleó XIV a l’aeroport de Barcelona
Salvador Illa ha acomiadat aquest matí el Papa Lleó XIV a l’aeroport de Barcelona | Govern

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha acompanyat al Pontífex a l’aeroport del Prat per agrair-li la “sensibilitat” que ha mostrat envers “la realitat, cultura i llengua catalanes”. També pels missatges en defensa “d’una societat tolerant, oberta, diversa i acollidora en els valors de la justícia social”.

Salvador Illa ha reivindicat que la visita de Lleó XIV “ha estat inspiradora per continuar sent un país obert, ambiciós i amb la voluntat d'obrir-se i explicar-se al món”. “Des de Catalunya, Barcelona i la Sagrada Família es va il·luminar al món. Catalunya ha tornat a comptar a Europa i al món”, ha sentenciat el cap de l’Executiu.

Sobre l'actuació del Govern durant la visita de Lleó XIV, Illa ha defensat que s'han atès “els criteris d'un estat aconfessional”. “Crec que hem fet el que havíem de fer”, ha sentenciat.

Des de l’Ajuntament de Barcelona, al seu torn, han expressat “el seu orgull per la ciutat” i “el civisme que ha demostrat la ciutadania” durant aquests dos dies. El consistori també ha agraït la tasca del serveis municipals i ha comparat la benedicció de la Torre de Jesús amb la inauguració dels Jocs Olímpics.

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