Salvador Illa afronta la segona meitat de la legislatura amb dues urgències: finançament i habitatge

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet balanç aquest divendres del curs polític per reivindicar l’estabilitat del seu govern. Una estabilitat que el porta a descartar qualsevol remodelació: "jo estic molt content amb els consellers que tinc, amb la feina que fan i no tinc en ment fer cap canvi". D'aquesta manera, el cap de l'Executiu ha ratificat Ester Niubó, després de l'error en les proves Pisa. Illa ha demanat la consellera d'Educació "arribar fins al final" i s'ha compromès a "prendre les decisions que pertoquin".
Una altra patata calenta sobre la taula de Salvador Illa és la reforma del finançament. El 4 de setembre es reunirà el Consell de Política Fiscal i Financera per donar llum verda a la propsta, abans d'enviar-la al Congrés. Salvador Illa ha reiterat que la refomra "és bona per a tothom" i s'ha adreçat a Junts per Catalunya per no posar pals a les rodes. "Estem en temps de pròrroga, però el 4 de setembre s'acaben les excuses i els càlculs electorals. Tothom quedarà molt definit", ha advertit.
Una altra prioritat és la gestió forestal amb incendis cada vegada més virulents. El Govern donarà ajudes de 15 milions d’euros per construir tallafocs. Ara bé, no tota la responsabilitat ha de recaure sobre les esquenes de l’administració."Cal fer franges de protecció a les urbanitzacions. És una obligació. Si vostè viu en una urbanitzacio, en un municipi envoltat de bosc, vostè ha de preocupar-se activament de tenir una franja de protecció i ha de contribuir també econòmicament".
En matèria d’habitatge, Illa ha reconegut que li agradaria veure més grues, però ha assegurat que s’està anant pel bon camí. I per últim, en matèria d’infraestructures i obres públiques, el Govern ha licitat obres per valor de 1.400 milions d’euros.