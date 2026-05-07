Salut rebaixa als 12 anys l'edat per començar a detectar i prevenir ITS

Les infeccions de transmissió sexual han augmentat prop d’un 30% a Catalunya des del 2010, amb un creixement més accentuat i sostingut des del 2017. L’any 2024, l’últim del qual es tenen dades, se’n van notificar més de 40.000, i 67 casos corresponien a menors de fins a 14 anys. En aquest context, el Departament de Salut ha desplegat un nou model d’atenció a les ITS que rebaixa l’edat de la població diana fins als 12 anys.
Fins ara se situava en els 15 anys, però s’ha reduït perquè els adolescents cada cop tenen relacions sexuals més aviat. Amb aquest nou model, els pediatres esdevenen una figura clau per detectar possibles ITS i conductes de risc, introduint preguntes i revisions de l’àmbit afectivosexual en les consultes amb pacients de 12 anys o més.
En la mateixa línia, els centres educatius també hauran de jugar un paper molt més important. "S'està treballant de manera intensa en la incorporació de l’educació en salut sexual dins del currículum escolar. Cal anar molt més enllà del que havíem fet fins ara (tallers, accions puntuals...) i integrar-la de manera àmplia en el dia a dia dels centres", assegura Luisa Conejos, subdirectora general d’Addiccions, VIH, Infeccions de Transmissió Sexual i Hepatitis Víriques de la Secretaria de Salut Pública.
Un nou model davant un augment generalitzat
Però les ITS no només han augmentat entre adolescents, sinó entre totes les edats, gèneres i orientacions sexuals. Els experts apunten a diversos factors, principalment, la caiguda de l’ús del preservatiu, la concurrència de més d’una parella sexual o l’aparició del chemsex. Per això defensen la necessitat d’un nou model integrat, que comenci pels metges de família i les infermeres dels CAP.
Segons Rafael Ruiz, director estratègic d’Atenció Primària i Comunitària del Departament, es pretén que la majoria de casos d’ITS es resolguin als mateixos CAP, i que a més hi hagi professionals experts per a determinades situacions. "Els referents territorials d'ITS, que ja estan desplegats, no seran a cada CAP, sinó en cada àmbit territorial. És a dir, hi pot haver un territori en què hi hagi sis o set equips d'atenció primària que comparteixin un referent que serveixi de consultor per a casos més complexos", explica.
Des d’avui, a més, el Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions a Catalunya (SIVIC) inclourà una pestanya amb informació actualitzada sobre ITS, amb els casos que els professionals sanitaris hauran pogut notificar.