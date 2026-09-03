La reunió amb Educació acaba sense acord i els sindicats mantenen la vaga del primer dia de curs

A quatre dies de l'inici del curs escolar, els sindicats educatius mantenen la convocatòria de vaga prevista per al primer dia lectiu després de no haver arribat a cap acord amb el Departament d'Educació. La decisió s'ha confirmat després d'una nova reunió entre representants d'USTEC i la CGT amb responsables de la Conselleria.
Les organitzacions sindicals consideren que les propostes presentades pel Govern no suposen cap avenç respecte de les negociacions anteriors. En aquest sentit, la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, ha assegurat que el Departament no ha posat sobre la taula cap plantejament diferent del que ja es va presentar durant la reunió del passat 13 de juliol.
Des de la Conselleria d'Educació admeten que la situació continua sent tensa, però fan una crida a rebaixar el clima de confrontació i desconfiança. La consellera Ester Niubó demana als sindicats un parèntesi en les mobilitzacions per evitar que l'inici del curs escolar es vegi afectat per incidències.
Malgrat això, les posicions continuen allunyades. El Govern ha anunciat que mantindrà oberts nous espais de diàleg per intentar acostar postures i evitar futures protestes, unes mobilitzacions que els sindicats, de moment, no descarten.