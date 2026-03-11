Restablert parcialment el servei de l’R3 entre La Garriga i Ripoll

Torna el tren, però amb servei reduït
El servei ferroviari de la línia R3 s’ha restablert de manera parcial aquest dimecres entre La Garriga i Ripoll, segons ha informat Renfe. Després de les afectacions derivades de l’accident ferroviari de Gelida del 20 de gener, només circularà el 50% dels combois que hi havia abans de l’incident.
La companyia també ha advertit que el temps de trajecte serà superior a l’habitual a causa de les limitacions de velocitat encara vigents i de l’augment de les hores de manteniment que està duent a terme Adif per millorar la infraestructura.
Convivència amb el transport alternatiu
Tot i la recuperació parcial del servei, Renfe manté el transport alternatiu per carretera entre La Garriga i Ripoll, que continuarà funcionant en paral·lel als trens per garantir la mobilitat dels usuaris.
La companyia assegura que aquesta reobertura “dona una nova possibilitat de desplaçament” mentre es treballa per recuperar tota l’oferta i restablir completament el tram entre Ribes de Freser i Ripoll, encara pendent.
Objectiu: eliminar les limitacions i recuperar horaris
Renfe ha remarcat que continua treballant per eliminar les limitacions temporals de velocitat i així poder recuperar els temps de trajecte, la freqüència de pas i els horaris habituals de la línia.
La R3 és una de les línies amb més afectacions estructurals de la xarxa catalana, i la seva normalització completa continua sent una de les principals demandes dels usuaris.
