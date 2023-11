La Renovación de Alexis

Y el Barcelona ha tomado la bandera y es el club de referencia Española que más impacto ha tenido en ese desarrollo del balompié de mujeres. Fue un trabajo de muchos años que comenzó durante el mandato de Bartomeu, con Maria Teixidó y Jordi Mestre y con la coordinación de Markel Zubizarreta, en la parcela deportiva. Desde entonces se ha ido creciendo considerablemente hasta conseguir que el Barcelona sea hoy por hoy la gran referencia mundial, el vigente campeón de Europa y uno de los equipos más poderosos del mundo.

Cada gran fiesta que se organiza antes en el Camp Nou, y ahora en el olímpico, como el último clásico ante el Real Madrid, Tiene una enorme repercusión y respuesta por parte del público.

Hay una nueva afición volcada por el Futbol Femenino, un inusitado interés por todo lo que conlleva. Buena parte del éxito viene de alguna de las estrellas de ese equipo, jugadoras de la cantera y que se han convertido en las mejores del mundo. Antes Alexia Putellas, ahora Aitana Bonmati. Alexia fue la mejor jugadora del mundo, Balón de oro en dos ediciones y Aitana en la última.

La grave lesión que sufrió Alexia le ha impedido mantener ese grandísimo nivel y genera alguna duda con respecto a así. Volverá a ser la misma jugadora. Todo ello he coincidido con la irrupción de Aitana Con enorme fuerza que se ha convertido con mucha diferencia en la mejor jugadora del mundo. Y en esta tesitura es el turno de renovar a la gran reina Alexia Putellas. No están siendo fáciles las negociaciones y no lo serán, por las situaciones económica del club y también Por las expectativas de la recuperación total de la lesión de la futbolista y su edad.

Parto de la base que el Barcelona debería renovar a Alexia por encima de todas las cosas, pero nunca cualquier precio evidentemente. Renovarla siempre porque no deja de ser un buque insignia y una jugadora que va más allá del terreno de juego. Es una imagen icónica del Futbol Femenino y su pérdida. Sería también una pérdida importante de patrocinadores, de anunciantes y de atractivos para los aficionados. Alexia es una estrella muy mediática y eso no lo puede perder. El Barcelona, debe valorarlo en la negociación. De parte de la jugadora debe ser consciente también de que la situación económica del club no permite hacer mayores esfuerzos y de que le debe también estrellato a que el Barcelona fue la lanzadera y la catapultó al gran éxito. Es cierto que le quedan pocos años de fútbol de élite y tratará de aprovecharlos al máximo, pero si el Barcelona lo ofrece una ficha más que digna lo ideal sería para todos llegar a un acuerdo. No a cualquier precio pero si cediendo todos un poco.