La taula sectorial d’Educació acaba sense acord

La primera reunió de la taula sectorial d’Educació d’aquest segon cicle de vagues ha acabat sense acord. El Departament i els sindicats s’han emplaçat a retrobar-se el dimarts 19 de maig, però només si dilluns reben una proposta concreta de calendari que situï els salaris com a primer punt de negociació.
Els sindicats convocants —USTEC, CGT i altres— reclamen que el govern presenti un marc clar per revisar els punts conflictius de l’acord signat al març amb UGT i CCOO, que no representava la posició del sindicat majoritari, USTEC.
Els sindicats exigeixen parlar de salaris “en primera instància”
La portaveu d’USTEC, Iolanda Segura, ha criticat que la consellera Esther Niubó s’hagi presentat “sense cap oferta sobre la taula” i només hagi volgut parlar de escola inclusiva.
Segura ha estat contundent:
“Volem una proposta concreta que inclogui la millora salarial en primer terme.”
La CGT ha anat més enllà i ha qualificat la trobada d’“insult”, advertint que podrien “paralitzar tot el país” si dilluns no reben una proposta retributiva clara.
Des d’UGT, Lorena Martínez ha remarcat que parlar d’inclusió implica també parlar de condicions laborals i que abans cal revertir les retallades.
La trobada ha durat poc més d’una hora. Els sindicats han sortit ràpidament a valorar-la i han coincidit que el Departament no ha aportat cap element que permeti desbloquejar el conflicte.
Aquesta reunió arriba en plena ressaca política per la infiltració d’agents dels Mossos en una assemblea sindical, fet que ha tensat encara més les relacions entre el govern i els docents.
La crisi per la infiltració policial plana sobre la negociació
La compareixença de la consellera d’Interior, Núria Parlon, i del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, no ha convençut els sindicats.
USTEC ha demanat la dimissió de Parlon, mentre que la CGT reclama el cessament immediat de Trapero i garanties que els fets no es repetiran.
Aquest episodi ha afegit desconfiança al clima negociador.
Les demandes de fons: salaris i pla de xoc per a l’escola inclusiva
USTEC ha arribat a la taula amb dues prioritats:
Millora salarial
Pla de xoc de plantilles i inclusió
I entre les seves propostes concretes reclamen un tècnic especialista per a cada grup d’infantil, un integrador social per centre, aules d’acollida amb mitja dotació a partir de 5 alumnes, increment del 15% del personal d’atenció educativa, reducció de ràtios i reforç dels EAP calendari per arribar al 6% del PIB en educació, ràtios de 15 alumnes a primària i 20 a secundària, increment del 50% de la plantilla vinculada a inclusiva en quatre anys.
En l’àmbit salarial, reclamen un augment real que compensi la pèrdua de poder adquisitiu, millora dels estadis, retorn del deute pendent, una clàusula salarial vinculada a la inflació, automàtica i consolidable.
Les protestes van arrencar dimarts amb la demanda d’un increment de 400–500 euros mensuals respecte a l’acord amb UGT i CCOO.
Noves mobilitzacions a Girona i la Catalunya Central
Aquest dijous continuen les protestes amb aturades territorials a Girona i la Catalunya Central. Amb el lema “Per Temps de Flors, ens plantem!”, hi ha marxes lentes de docents des de Salt, Figueres, Banyoles i Torroella de Montgrí fins a Girona.