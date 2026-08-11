El relleu generacional que manté viu el comerç de barri

En un moment en què cada vegada costa més trobar relleu generacional als negocis tradicionals, Marina Larregola ha decidit seguir el camí iniciat per la seva família fa més de 140 anys. Amb només 24 anys, és copropietària de la fruiteria Giró, una de les parades més emblemàtiques del Mercat de Sant Antoni de Barcelona.
Larregola explica que la decisió de continuar amb el negoci familiar va ser completament voluntària. Tot i haver estudiat Ciències Polítiques, assegura que sempre ha tingut un vincle especial amb el mercat, on pràcticament s'ha criat des de petita.
De fet, és la cinquena generació d'una nissaga formada exclusivament per dones al capdavant de la parada. La jove fruitera defensa el valor del comerç de proximitat i rebutja la idea que comprar al mercat sigui més car que fer-ho en un supermercat. Considera que aquests espais ofereixen millor qualitat de producte, assessorament personalitzat i una relació de confiança entre comerciants i clients que contribueix a crear comunitat als barris. Per adaptar-se als nous temps, Larregola també ha apostat per les xarxes socials, on comparteix el dia a dia de la fruiteria.
Aquesta presència digital li ha permès arribar a nous públics, atraure visitants d'arreu de l'Estat i apropar la realitat dels mercats a les generacions més joves. La copropietària de la fruiteria Giró anima els joves a valorar els oficis tradicionals i considera que els mercats continuen sent espais imprescindibles per al futur de les ciutats. "La gent ha de menjar sempre", recorda, reivindicant la importància d'un sector que combina tradició, proximitat i servei.