La reducció de jornada preocupa a les empreses de la neteja perquè s’enfronten a increments salarials del 6’5%

Les petites i mitjanes empreses de la neteja estan preocupades pels efectes d’aquesta reforma. Al tractar-se d’un sector on un 70% de les plantilles treballen a temps parcial, la reducció de jornada comportarà una despesa econòmica per a les empreses, perquè significarà que el preu per hora dels sous dels treballadors pujarà automàticament. Les PIMES alerten que els suposarà un increment dels costos laborals del 6’5%, una xifra superior als seus beneficis. Un fet que pot provocar "acomiadaments massius i fins i tot el tancament de negocis", alerta Josep Tres, president de l’Associació Catalana d’Empreses de Neteja, en declaracions a Onda Cero.

Es tracta, a més, d’un sector molt feminitzat, en el qual les dones es veuen obligades a treballar a temps parcial per assumir tasques de la llar no retribuïdes. Per tant, la reducció de jornada permetria augmentar el seu salari a final de més sempre i quan les empreses no es vegin obligades a abaixar les persianes. Des de CCOO neguen la màxima, asseguren que "aquest sector també està format per grans empreses que s’hauran d’adaptar, com també les administracions, i assumir els increments de costos", defensa Cristina Torre, secretària d’Acció Sindical i Transicions Justes també en declaracions a Onda Cero.

De fet, des de l’ASCN creuen que un conflicte laboral mai s'hauria de resoldre lluny del diàleg social entre sindicats i patronals. Apel·len a la negociació col·lectiva després que aquest 2024 s’hagin augmentat els sous un 3’25%. Lluny, això sí, de l’encariment acumulat de la vida des de l’esclat de la guerra a Ucraïna.