Recuperar el plaer d’escoltar un disc de principi a final

En un moment en què la música es consumeix majoritàriament en llistes i fragments, 'Aude, la Habitación Sonora' aposta per recuperar l’escolta completa dels àlbums. Situada al barri de Sant Martí de Barcelona, la iniciativa convida el públic a entrar en una sala amb llum molt tènue —o directament a les fosques— per escoltar discos sencers sense cap mena de distracció.
Abans de començar, els assistents reben una breu introducció sobre el disc i l’artista per contextualitzar l’obra. Després, ja acomodats —fins i tot amb antifaç—, s’inicia una experiència immersiva on la música esdevé l’única protagonista. El sistema de so envoltant i la disposició de l’espai permeten descobrir matisos, capes i detalls que sovint passen desapercebuts en una escolta quotidiana.
Segons explica la seva impulsora, Florencia Carranza, molts participants surten amb "la sensació d’haver redescobert discos que ja coneixien". El projecte, que ja ha atret milers de persones, combina emoció, concentració i una escolta gairebé meditativa, i demostra que, malgrat els nous hàbits digitals, encara hi ha espai per viure la música amb calma i profunditat.