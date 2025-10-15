Rebuig total dels autònoms a l’increment de quotes proposada pel PSOE fins el 2028

L’Associació de Treballadors Autònoms (ATA) ha expressat el seu rebuig total a la proposta del PSOE d’augmentar les quotes d’autònoms fins al 2028. Denuncien increments de fins al 35% en els trams més baixos, considerant que es tracta d’un cobrament abusiu en relació amb les prestacions socials que reben.
La revisió a l’alça del model de cotització ha generat crítiques tant entre els autònoms com en diversos sectors polítics. Segons el nou sistema, un autònom que ingressi menys de 670 euros mensuals hauria de pagar 217 euros de quota, 17 més que fins ara. L’increment és progressiu en tots els trams fins a arribar als 800 euros mensuals per a aquells que superin els 6.000 euros d’ingressos.
Tot i que els autònoms comparteixen la filosofia del model basat en ingressos reals, critiquen el sistema de càlcul, que no té en compte les despeses. Elisabet Bach, presidenta de PIMEC Autònoms, ha alertat a Onda Cero que "aquest règim fiscal podria afavorir el tancament de negocis, ja sigui per jubilació o per falta de viabilitat".
A més, ATA denuncia que la proposta no millora l’accés a la prestació d’atur, ni contempla el subsidi per a majors de 52 anys ni el permís de lactància per a dones autònomes. Celia Ferrero, vicepresidenta executiva de l’associació, ho ha remarcat també en declaracions a Onda Cero: "Ens volen vendre un Ferrari quan ofereixen quatre llaunes".
Des del PSOE recorden que aquest augment forma part de la reforma pactada amb el PP l’any 2022, que estableix que la cotització es faci en funció dels ingressos. Abans, el 85% dels autònoms cotitzaven pel mínim. Tot i això, tots els partits polítics, inclòs Sumar, rebutgen la proposta, que no superaria el tràmit parlamentari.