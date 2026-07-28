La realitat de les presons catalanes: més interns, més complexitat i nous reptes de seguretat

A La Brúixola d’Estiu hem posat avui el focus en una realitat sovint desconeguda per a gran part de la societat: la feina que es desenvolupa dins dels centres penitenciaris catalans. Durant l’entrevista, hem descobert com és el dia a dia dels professionals encarregats de garantir la seguretat i el bon funcionament de les presons, una tasca imprescindible perquè la reinserció dels interns sigui possible. La conversa ha permès conèixer de prop una professió marcada per la responsabilitat i la capacitat de resposta davant situacions complexes.
Cada jornada comença amb el recompte dels interns, un moment clau per comprovar que tothom es troba en bones condicions i detectar qualsevol incidència o emergència mèdica. També hem abordat els reptes actuals del sistema penitenciari català, especialment la massificació que viuen alguns centres i l’increment de la població reclusa en els darrers anys. Aquesta situació obliga els professionals a gestionar un nombre cada vegada més elevat d’interns, fet que repercuteix tant en la seguretat com en les possibilitats de seguiment individualitzat i reinserció.
Durant l’entrevista s’han desmuntat diversos mites populars sobre les presons. Contràriament a la imatge que sovint transmeten pel·lícules i sèries, els funcionaris de vigilància no porten armes en el seu dia a dia i la seva feina va molt més enllà del control dels interns. La comunicació, l’observació constant i la detecció de situacions de vulnerabilitat són eines fonamentals per prevenir conflictes i activar protocols davant possibles riscos. Finalment, hem conegut com la convivència diària amb els interns permet identificar canvis de conducta, situacions de pressió o problemes de salut mental, una realitat cada vegada més present als centres penitenciaris i que requereix una atenció especial per part dels professionals.