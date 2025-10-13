Reaccions polítiques a l'absència del president Illa durant els aiguats a l'Ebre

El president de la Generalitat, Salvador Illa, s’ha desplaçat aquest matí al sud del territori després de passar el dia de la Hispanitat a Madrid. La seva decisió de mantenir l’agenda institucional del 12 d’octubre ha generat reaccions entre els seus socis d’investidura —Esquerra Republicana i els Comuns—, així com del principal partit de l’oposició, Junts.
Els Comuns han optat per no criticar durament la presència d’Illa a Madrid, tot i que la portaveu Candela López ha considerat que tornar hauria estat una opció encertada. Amb tot, ha valorat positivament que s’enviessin alertes a la població per prevenir situacions de risc.
En canvi, Esquerra i Junts han lamentat l’absència del president durant l’episodi de pluges que va afectar les Terres de l’Ebre. Isaac Albert, portaveu dels republicans, ha expressat el malestar pel fet que Illa prioritzés la celebració del dia de la Hispanitat.
Des del PSC han defensat la decisió del president, argumentant que la seva presència a Madrid era necessària per representar la Generalitat. També han destacat la tasca de la consellera d’Interior i del seu departament, que van actuar des del primer moment al costat dels alcaldes i la població afectada.
Pel que fa a la gestió dels aiguats, els socis d’investidura han adoptat una actitud constructiva. Els Comuns han proposat un pla de xoc amb ajudes directes als afectats i una millor planificació territorial. Esquerra, per la seva banda, ha posat el focus en la necessitat de prendre decisions estratègiques en matèria urbanística, especialment en zones construïdes prop de rieres o en àrees inundables.
Tant Esquerra com els Comuns coincideixen en assenyalar que els episodis de pluges intenses que es repeteixen al sud de Catalunya són una conseqüència directa del canvi climàtic.