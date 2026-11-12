Raúl Moreno: "És indigne que un de cada tres infants estigui en risc de pobresa"

Catalunya ja supera els 8,25 milions d'habitants i, segons el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno, aquest creixement obliga les administracions a adaptar-se a una realitat social cada vegada més complexa. "Hem de modernitzar i redimensionar els serveis públics", ha assegurat a 'La Brúixola', defensant que el reforç de l'educació, la sanitat i els serveis socials és imprescindible per donar resposta a una població en augment.
Moreno ha destacat especialment l'acord amb els municipis per destinar més de 1.000 milions d'euros addicionals als serveis socials durant els pròxims quatre anys. Segons ha explicat, aquest esforç permetrà reforçar l'atenció social, incrementar els recursos destinats a la protecció de la infància i incorporar 1.000 professionals més al sistema.
Habitatge i pobresa infantil, els grans desafiaments socials
Durant l'entrevista, el conseller ha situat la crisi de l'habitatge com el principal repte social del país. "L'habitatge és el principal element de desigualtat en aquests moments a Catalunya", ha afirmat. Moreno ha defensat mesures com el pla per construir 50.000 habitatges, l'ampliació del parc públic i el Fons d'Emergència Habitacional per evitar desnonaments i mantenir les famílies vulnerables a casa seva.
També ha mostrat preocupació per les dades de pobresa infantil, que afecten més d'un de cada tres infants catalans. "És una situació indigna per a un país que creix econòmicament", ha lamentat. Tot i això, considera que una part de la solució passa per facilitar l'accés a les prestacions socials. En aquest sentit, ha explicat que la digitalització de tràmits com la renda garantida o l'ingrés mínim vital ja ha permès triplicar les sol·licituds en només un mes.
Dependència, cures i envelliment de la població
L'envelliment de la població és un altre dels grans reptes que afronta Catalunya. Moreno ha assegurat que la reforma del sistema de dependència comença a donar resultats i ha fixat l'objectiu de reduir les llistes d'espera dels 400 dies als 240 abans d'acabar l'any, amb la vista posada a arribar als 60 dies durant el 2027. "Hem canviat la manera de fer la dependència al país i el sistema està funcionant", ha defensat.
El conseller també ha advertit que continuen faltant professionals en l'àmbit de les cures i dels serveis socials. Per això, ha reclamat millors salaris i condicions laborals perquè el sector sigui més atractiu. "Si volem que la gent vingui a treballar en aquest sector, hem de pagar bé", ha remarcat. A més, ha anunciat la construcció de 15 noves residències públiques i la concertació de 6.000 noves places residencials per afrontar l'augment de la demanda derivada de l'envelliment de la població.