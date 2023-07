Què són les hipoteques IRPH?

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha determinat que les hipoteques referenciades amb l'Índex de Referència de Préstecs Hipotecaris (IRPH) són abusives perquè tenen un diferencial positiu. Mari Paz Cano, membre del Col·legi d'Advocats de Barcelona, ens explica com funciona l'IRPH i com afecta aquesta sentència a les persones que tinguin aquest tipus d'hipoteques. Segons Cano, aquestes hipoteques han suposat un perjudici pels consumidors perquè se'ls ha ocultat informació. Tot i això, no recomana empendre accions legals als afectats fins que el Tribunal Suprem no es pronunciï sobre aquest tema, i que s'intenti arribar a un acord primer amb l'entitat bancària.