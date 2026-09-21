Què marcarà l'actualitat política aquesta setmana?

La setmana política arrenca amb el focus posat a Catalunya en el Tribunal Constitucional, que començarà a estudiar el recurs de Jordi Turull contra la negativa del Suprem a aplicar-li l'amnistia. Adrián Caballero explica que la decisió no serà immediata, però considera que el cas pot acabar fixant una doctrina rellevant per a altres dirigents independentistes, entre ells Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig. Si el Constitucional avala les tesis de Turull, el politòleg creu que tornarà a guanyar pes el debat sobre un possible retorn de Puigdemont a Catalunya.
En la política espanyola, Ceuta continuarà ocupant bona part de l'agenda. Alberto Núñez Feijóo visita la ciutat acompanyat del líder del Partit Popular Europeu, Manfred Weber, en un moviment que Caballero interpreta com un intent d'europeïtzar la crisi i desgastar el Govern. Mentrestant, Pedro Sánchez participa a Nova York en l'Assemblea General de les Nacions Unides, amb el risc que la seva agenda internacional perdi protagonisme davant el pes que continua tenint la situació de Ceuta en el debat polític estatal.
Precisament, l'últim CIS deixa una dada que Caballero considera especialment significativa: malgrat la crisi de Ceuta, la immigració perd pes entre els problemes que més preocupen els ciutadans, mentre augmenta la preocupació pel Govern i els partits polítics. Per al politòleg, les dades poden indicar que una part del malestar ciutadà no se centra tant en la immigració com en la manera en què els responsables polítics estan gestionant la crisi.