Quan la unió fa la força

Des de la Borsa de Barcelona, la consellera d’Economia, Alícia Romero, ha anunciat la creació del primer Clúster de Serveis Financers de Catalunya. Una mesura emmarcada en el Pla Catalunya Lidera, dotat amb 18.500 milions d’euros, que es crea amb l’objectiu d’incentivar l’economia mobilitzant inversions i projectes tant locals com estrangers.

En un espai emblemàtic pel món financer, com ho és la Borsa de Barcelona, el govern ha agrupat més d’un centenar d’empresaris per presentar el Clúster de Serveis Financers. I lluny de ser un fet simbòlic, l’objectiu és el de teixir, sota el paraigües del Departament d’Economia i els recursos propis, un ecosistema per fer créixer un sector que ja compta amb 650 empreses, més de 100mil treballadors i genera 48mil milions d’euros anuals.

Per tant, establir un nou llaç entre el sector públic i privat. "Volem ser part d’aquesta resposta europea i ho volem fer amb el sector privat. La col·laboració publicoprivada per aquest Govern és clau, perquè sabem que no farem absolutament res sols", ha afirmat Romero.

El projecte pretén aplegar empreses dels diferents segments de la cadena de valor dels serveis financers: asseguradores i mútues, banca, sistemes de pagament, centes de recerca i empreses tecnològiques, entre altres.

Un anunci que s’emmarca en el Pla Catalunya Lidera, dotat amb 18.500 milions d’euros, amb el qual el govern vol convertir "Catalunya en el motor econòmic d’Espanya i ser una regió puntera a nivell europeu" afirma la líder socialista.

Una pota fonamental d’aquest pla és la consecució del finançament singular. S'abordarà en la Comissió Mixta Generalitat – Estat, el proper dilluns 24 de febrer, quan Romero posarà sobre la taula la proposta del govern català. Es tracta, recordem, d’un dels compromisos de l’acord d’investidura amb Esquerra i els Comuns.