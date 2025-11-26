La Psicoxarxa compleix 10 anys

La salut mental és avui un element central del benestar individual i col·lectiu. La psicologia s’ha consolidat com una eina essencial per comprendre, prevenir i acompanyar els malestars emocionals que influeixen en la nostra vida quotidiana. Parlar de salut mental és una responsabilitat compartida que exigeix espais accessibles, recursos adequats i professionals compromesos amb l’atenció a les persones.
En aquest context, pren especial rellevància la Psicoxarxa Solidària, el projecte del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, que demà, 27 de novembre, celebra 10 anys de trajectòria. Una dècada d’atenció psicològica solidària que ha permès donar resposta a prop de 2000 sol·licituds i oferir suport professional a més de 900 persones amb pocs recursos arreu del territori. Aquest aniversari no és només una fita numèrica, sinó la constatació de l’impacte real que pot tenir la solidaritat professional quan es posa al servei de la comunitat.
Per parlar de tot plegat ha vingut a La Ciutat Dolors Liria, coordinadora de la Psicoxarxa i vicedegana del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, i ens ha explicat en què consisteix aquest projecte i cóm ha avançat en aquests 10 anys.