La proposta contra la compra especulativa, en mans de la interpretació judicial

Els comuns volen modificar la Llei d’Urbanisme Catalana per frenar la compra especulativa en municipis declarats com a zones tensionades, on ja s’aplica el topall al preu del lloguer. Tot i que la mesura s’empara en la Llei estatal d’Habitatge, diversos experts en dret immobiliari alerten que la proposta podria topar amb obstacles constitucionals.
L’advocat Josep Maria Espinet Asensio identifica dos punts crítics. El primer és competencial: regular el motiu de compra d’un habitatge afecta les bases dels contractes, una matèria reservada a l’Estat segons l’article 149 de la Constitució. El segon és conceptual: la norma se centra en la funció social de l’habitatge i ignora la seva dimensió econòmica, reconeguda pel Tribunal Constitucional com a vehicle d’estalvi i patrimoni. "Jo diria que des d'un punt de vista jurídic, aquesta llei tindria un recorregut de 3 o 4 anys però que al final decretaran que aquesta normativa és inconstitucional", afegia el titular del despatx Espinet Advocats.
Des dels comuns, però, defensen la solidesa jurídica de la proposta. Argumenten que la temporalitat de les zones tensionades —amb una vigència de tres anys— limita l’abast de la norma. Les primeres 140 zones tensionades van entrar en vigor el 16 de març de 2024, fet que deixaria una vida útil d’un any i mig si la llei s’aprovés ara. A més, recorden que aquestes zones es poden prorrogar sempre i quan es cregui que l'emergència residencial persisteix.
La formació també apel·la al principi constitucional que obliga les administracions a intervenir el mercat immobiliari quan aquest posa en risc la cohesió social. Segons Xavier Martínez, responsable de polítiques d’habitatge dels comuns, "aquest és precisament el moment que viu Catalunya, les administracions no poden mirar cap a un altre costat".
Així doncs, si la norma s’aprova, la seva constitucionalitat dependrà de com els tribunals interpretin el marc legal vigent.
Negociació dels pressupostos
Prohibir l’especulació immobiliària és el nou cavall de batalla dels Comuns per negociar els Pressupostos. La formació morada proposa modificar la Llei d'Urbanisme catalana, perquè els ajuntaments puguin blindar legalment que una persona només pugui comprar un pis i que aquest sigui per viure-hi.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, recull el guant, però adverteix que la proposta és difícil d’encaixar jurídicament i que no vol anar amb presses. Encara sobre pressupostos, i en resposta a Junts per Catalunya, Salvador Illa ha assegurat que confia en aprovar-los, però no els presentarà sense haver-los pactat amb Esquerra i Comuns.