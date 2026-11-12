Prop de 50 detinguts en els aldarulls posteriors a la manifestació de la vaga general

Prop de 50 persones han estat detingudes a Barcelona arran dels aldarulls registrats aquest dimecres al vespre després de la manifestació unitària convocada amb motiu de la vaga general.
Els incidents s'han concentrat principalment a la plaça Catalunya, el passeig de Gràcia i el carrer Pelai, on grups de joves encaputxats han protagonitzat diversos actes vandàlics un cop finalitzat l'acte reivindicatiu.
La manifestació havia reunit unes 55.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, i es va desenvolupar sense incidents destacables fins al seu desenllaç.
Destrosses, contenidors cremats i càrregues policials
Segons les primeres informacions, els grups més radicals han trencat aparadors de diversos establiments comercials, alguns dels quals ja havien pres mesures de protecció davant possibles incidents. També s'han registrat incendis de contenidors, crema de mobiliari urbà i llançament d'objectes i material pirotècnic contra la línia policial.
Els Mossos d'Esquadra han desplegat un ampli dispositiu al centre de la ciutat per intentar dispersar els grups violents i han fet ús de projectils de foam, que el cos policial ha qualificat de "selectiu".
Els manifestants s'han desplaçat per diferents punts del centre, incloent la Rambla, el carrer Balmes, la plaça Universitat i la zona del carrer Diputació, on s'han concentrat bona part dels incidents.
Condemna institucional dels actes violents
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha condemnat amb contundència els aldarulls i ha remarcat que aquesta no és una manera legítima d'expressar posicions polítiques. Segons ha explicat, entre 6 i 10 comerços haurien resultat afectats pels actes vandàlics.
Collboni ha assegurat que la jornada de vaga es va desenvolupar amb normalitat i ha atribuït els disturbis a grups violents organitzats que s'haurien infiltrat a la manifestació abans d'actuar un cop acabada.
També el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha condemnat els incidents a través de les xarxes socials i ha remarcat que "la protesta és legítima; la violència, no". Illa ha expressat el seu suport als Mossos d'Esquadra i a la resta de cossos de seguretat que han treballat per restablir l'ordre públic.
En el mateix sentit s'ha pronunciat la consellera d'Interior, Núria Parlon, que ha defensat el dret de manifestació però ha advertit que la violència i els aldarulls representen una línia vermella que no es pot traspassar.