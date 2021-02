El Procicat analitza avui si manté o no les restriccions vigents fins diumenge

La setmana passada el govern va demanar uns dies més per analitzar l’evolució de les dades epidemiològiques i va prorrogar 7 dies les mesures amb petites obertures, com les extraescolars en infantil i primària.

Una setmana després, el Procicat torna a reunir-se per decidir si manté les mesures o si bé, dona una mica d’aire als sectors més afectats per aquestes restriccions. El govern entén que s’ha de buscar un equilibri entre la situació sanitària i l’econòmica, però recorda que les xifres no són encara les adients i que el perill d’una quarta onada és viu.

L’arribada d’una nova onada no seria tan greu si no fos per que l’ocupació dels llits UCI és encara molt elevada. Una xifra acceptable seria d’uns 300 pacients a les unitats de cures intensives mentre que ara hi ha gairebé el doble. També preocupa l’evolució de la velocitat de contagi, que ja està per sobre de l’1.

Els experts apunten a la variant britànica del virus com a responsable d’aquesta frenada en l’evolució de les dades epidemiològiques. Es tracta d’una soca més virulenta i per tant, més contagiosa que està fent que els casos setmanals no baixin al ritme que ho haurien de fer amb les restriccions actuals. De fet, el govern ja va avançar fa setmanes que al març aquesta seria la variant predominant dels nous contagis.

Queixa de la restauració

Els sectors econòmics afectats per les restriccions també estan a l’espera de la reunió del Procicat. El Gremi de Restauració de Barcelona insisteix en què la situació de semi tancament és insostenible i exigeix al govern recuperar l’horari continu fins a dos quarts de deu de la nit a partir de la setmana vinent. El Gremi també s’ha mostrat molt crític amb el secretari de salut pública, Josep Maria Argimon, per especular sobre una possible flexibilització de les restriccions.