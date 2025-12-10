Primer dia amb mascaretes als centres sanitaris: "No me n'havia assabentat"

La mascareta torna a ser obligatòria als centres sanitaris i residencials catalans. Avui mateix ha entrat en vigor aquesta nova mesura per contenir l’expansió de les infeccions respiratòries, especialment de la grip, que està disparada a Catalunya. Al Notícies Migdia ens hem acostat a un centre d'atenció primària i un hospital per veure com ha anat el primer matí de retorn de les mascaretes.
Al CAP Sagrada Família i l’Hospital Dos de Maig de Barcelona hem comprovat que la notícia no havia arribat a tothom. "No ho he sentit per la tele ni per la ràdio", reconeixia una usuària, que de seguida afegia que "la gent ho hauria de respectar". "Estic fent pràctiques d'infermeria i no me n'havia assabentat. Jo crec que és perquè ho diuen per les notícies i els joves no les mirem", assegurava una noia molt honesta. "Quan hem arribat a la porta, el meu fill m'ha dit «mama, la mascareta». I l'ha anat a buscar", explicava una dona gran.
Els centres, preparats per als despistats
Aquesta última dona i el seu fill han tingut el detall d’anar a buscar la mascareta quan s’han adonat que l’havien de dur, però s’ha de dir que els centres sanitaris ja comptaven que el primer dia hi hauria un alt percentatge de despistats i han preparat mascaretes per repartir. Al CAP Sagrada Família ho ha fet el personal administratiu de la recepció: "Porto quatre capses de mascaretes repartides ja", deia una treballadora abans de les onze del matí. A l’Hospital Dos de Maig aquesta tasca ha recaigut sobre dos alumnes en pràctiques d’una empresa de seguretat: "Aquí a l'entrada estem veient que molta gent encara no s'ha assabentat que és obligatori portar la mascareta als centres sanitaris".