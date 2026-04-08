Prades mira al cel: així es viu la missió Artemis II des de casa nostra

La missió Artemis II marca un nou capítol en l’exploració espacial, amb l’objectiu de tornar a portar humans a la Lluna més de cinquanta anys després de les missions Apollo. Segons explica Aleix Roig, guia i astrofotògraf del Parc Astronòmic de Prades, aquestes primeres fases són essencials per garantir la seguretat dels astronautes i provar una tecnologia que treballa al límit.
Més enllà del repte tècnic, Artemis també representa una gran oportunitat divulgativa. La seva difusió a través de mitjans i xarxes socials ha apropat l’espai a la ciutadania i pot despertar vocacions científiques entre joves que veuen en aquests astronautes un referent.
Des del Parc Astronòmic de Prades, aquesta fita es viurà amb una gran festa oberta al públic, que combinarà observació astronòmica, divulgació i connexions en directe amb experts. Una manera de convertir un moment clau de la ciència en una experiència compartida i accessible per a tothom. Serà el divendres 10 d'abril a partir de dos quarts de deu de la nit.