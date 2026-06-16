Polèmica pel pla pilot dels Mossos als instituts: Interior rectifica i assegura que segueix en marxa

Nova polèmica al voltant del pla pilot per introduir agents dels Mossos d’Esquadra als instituts. El Departament d’Interior ha hagut de rectificar aquest dimarts després de la confusió generada per unes declaracions de la consellera Núria Parlon, que feien pensar que la iniciativa estava paralitzada.
La controvèrsia ha començat després que Parlon assegurés en una entrevista a Catalunya Ràdio que la prova pilot s’havia aturat. Posteriorment, Interior ha sortit a “contextualitzar” les paraules de la consellera i ha aclarit que el projecte continua vigent.
Interior defensa que el projecte continua actiu
Segons el Departament, el pla pilot es manté en funcionament en set centres educatius de Catalunya, amb les mateixes condicions que es van establir en l’última revisió. El programa preveu la presència d’agents dels Mossos d’Esquadra de paisà i sense arma amb l’objectiu de detectar possibles conflictes i situacions de vulnerabilitat dins dels instituts.
Interior ha explicat que alguns centres van decidir abandonar la iniciativa, però això no implica la seva paralització. A més, el Govern preveu avaluar els resultats del pla a finals d’aquest any, amb conclusions que es presentaran durant el primer trimestre del 2027. Serà en aquell moment quan es decidirà el futur de la mesura.
Crítiques dels socis d’investidura i de l’oposició
La polèmica també ha arribat a l’àmbit polític. Els socis d’investidura del Govern, Esquerra Republicana i els comuns, han criticat la gestió del cas i han denunciat un nou “embolic” en l’executiu.
La portaveu d’ERC al Parlament, Esther Capella, ha reclamat al Govern que compleixi amb el mandat parlamentari que deixava sense efecte el pla pilot. En la mateixa línia s’ha expressat el portaveu dels comuns, David Cid, que també ha posat en qüestió la continuïtat del projecte.
Des de l’oposició, Junts i la CUP coincideixen en la necessitat d’aturar la iniciativa. La líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, i la portaveu de la CUP, Pilar Castillejos, consideren que el pla no és adequat per afrontar els problemes de convivència als centres educatius.
VOX defensa la presència policial als centres
En canvi, VOX ha mostrat el seu suport a la mesura. El seu portaveu al Parlament, Joan Garriga, ha defensat la presència dels Mossos d’Esquadra en alguns centres escolars com a eina per garantir la seguretat.