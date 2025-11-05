La població catalana és cada vegada més vella

Avui a La Ciutat hem volgut parlar de què Catalunya està vivint un moment demogràfic clau, i és que per primera vegada a la història, s’han superat les 3.000 persones de més de cent anys. Aquest fet posa de manifest l’allargament constant de l’esperança de vida i els canvis socials que s’estan produint en la nostra població. Segons les últimes estimacions de població de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), l’1 de juliol de 2025 comptàvem amb 3.051 persones centenàries, de les quals un 83,5% són dones. En només una dècada, el nombre de centenaris ha crescut en un miler de persones. Aquest envelliment general també es reflecteix en la resta de franges d’edat: el grup de majors de 60 anys ja supera el 26% de la població, una xifra rècord, encara que la població més jove, de 0 a 15 anys, continua disminuint. En total, Catalunya arriba als 8,15 milions d’habitants, un 1,1% més que l’any passat, factors que suposen rècords històrics. Per parlar de tot plegat ha vingut a La Ciutat l'Arlinda Garcia, demògrafa de la Universitat de Barcelona, i ens ha explicat a què s'atribueixen aquestes dades i cóm s'explica que cada vegada hagi més persones de més de 100 anys.
El que juga un paper molt important en tot plegat, primer de tot són els avenços sanitaris, però també juguen un paper clau el fet de tenir un estil de vida saludable, fer exercici i tenir una bona alimentació. El que està clar és que aquesta tendència es confirmarà en els propers anys.