La playlist definitiva de l’estiu: Rosalía, Shakira, Aitana i Don Omar protagonitzen la gran final musical

La secció musical de La Brúixola d’Estiu ha tancat la temporada amb una final molt disputada entre Ferran Cuixart i Joan Valentín.
El repte consisteix a ordenar cronològicament sis cançons que han marcat diferents estius dels últims anys. La selecció incloïa La intuición de Shakira (2007), Danza Kuduro de Don Omar i Lucenzo (2011), Con Altura de Rosalía i J Balvin (2019), Mon Amour Remix de Zzoilo i Aitana (2022), Nochentera de Vicco (2023) i La Morocha de Luck Ra i BM (2023).
Després de diverses pistes i curiositats sobre cada tema, els dos concursants van aconseguir encertar l’ordre complet de les cançons, signant un empat final.
La secció s’acomiada així amb una playlist que recorre gairebé dues dècades de grans èxits estivals.