Una plantilla descompensada

Volvió a regalar el arranque del partido, los primeros 20 minutos en los que estuvo a merced del rival y el Valencia le creó numerosas situaciones comprometidas. Tras reaccionar y sobretodo en el arranque de la segunda parte y hacer lo más difícil, ponerse por delante en el marcador, llegó el error una vez más en defensa, dejaron tanta libertad a Guillamón que pudo prepararse a conciencia hasta que logró disparar a la escuadra. Otro error defensivo que penaliza y mucho al equipo.

Mereció mucho más el Barcelona en el partido, sin lugar a dudas. Tuvo ocasiones de sobra para ver sentenciado el partido y haber ganado sin sufrimientos antes de llegar a los últimos minutos. Pero es la historia de la presente temporada que se repite un partido si otro también. El Barcelona no tiene muchos hombres Gol por no decir que prácticamente solo tiene un jugador realizador, y es el polaco Robert Lewandowski. El resto no son futbolistas que tenga unas cifras goleadoras importantes a lo largo de una temporada y salvo Ferran Torres, que podría ayudar en esa faceta el resto de los jugadores, incluidos los demás delanteros y todo el centro del campo son futbolistas con escasa eficacia, goleadora. Este es un handicap muy importante para el Barcelona actual, le falta mucho gol y eso en el fútbol te penaliza muchísimo. No recuerdo plantilla del Barcelona con tan escasa eficacia como esta temporada y con números tan bajos de cifras goleadoras en lo que va de campeonato a estas alturas. Se lamentaba Xavi al término del partido y con razón de la falta de eficacia, pues fueron numerosas las oportunidades que tuvo de haber sentenciado el partido el equipo y no fue capaz de asegurarse la victoria. Problema importante este, porque si el equipo sigue encajando goles con la facilidad que lo hace en los últimos tiempos los partidos los debe resolver, marcando más. Ni Yamal, ni João Felix ni Raphinha son goleadores y eso siendo delanteros del Barcelona es todo un lujo, un lujo que el Barcelona no se puede permitir.

A partir de ahora situación delicada la que queda en la clasificación aún sin terminar la primera vuelta del campeonato de liga. Son siete puntos de distancia con respecto al Real Madrid, diferencia importante y que puede ser incluso mayor en caso de que esta noche el Girona haga los deberes y se imponga en casa como la lógica indica al Deportivo a Alaves la diferencia será ya de nueve puntos con el líder. Demasiados puntos para dos equipos, y una liga que se ha puesto muy cuesta arriba.