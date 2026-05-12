Parlon i Trapero compareixeran al Parlament per l’escàndol de les infiltracions dels Mossos en una assemblea docent

La consellera d’Interior, Núria Parlon, i el director dels Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixeran aquest dimecres al Parlament per donar explicacions sobre la presència de dues agents infiltrades en una assemblea de docents.

La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha assegurat que l’Executiu està disposat a avaluar l’operatiu si s’identifica alguna irregularitat, però ha rebutjat “ingerències polítiques” en matèria de seguretat. Paneque ha insistit a traslladar la "confiança" del Govern en el cos dels Mossos i els seus comandaments i ha reiterat que els agents actuen sota "directrius operatives".

Pressió dels socis d’investidura i de l’oposició

Els socis parlamentaris del Govern també exigeixen explicacions i reclamen la dimissió o el cessament del director dels Mossos, Josep Lluís Trapero. Esquerra Republicana reclama transparència i depurar responsabilitats si es confirma que l’actuació no s’ajustava als protocols. Per la seva banda, els comuns consideren “molt greu” que s’hagi infiltrat personal policial en un espai docent i demanen una revisió profunda dels criteris d’investigació.

Des de l’oposició, Junts per Catalunya va més enllà i reclama la dimissió de la consellera Parlon. A més, el partit acusa ERC i comuns de “manca de coherència política” per criticar l’operatiu però mantenir el suport al Govern i negociar els pressupostos.

