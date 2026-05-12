Parlon i Trapero compareixeran al Parlament per l’escàndol de les infiltracions dels Mossos en una assemblea docent

La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha assegurat que l’Executiu està disposat a avaluar l’operatiu si s’identifica alguna irregularitat, però ha rebutjat “ingerències polítiques” en matèria de seguretat. Paneque ha insistit a traslladar la "confiança" del Govern en el cos dels Mossos i els seus comandaments i ha reiterat que els agents actuen sota "directrius operatives".
Pressió dels socis d’investidura i de l’oposició
Els socis parlamentaris del Govern també exigeixen explicacions i reclamen la dimissió o el cessament del director dels Mossos, Josep Lluís Trapero. Esquerra Republicana reclama transparència i depurar responsabilitats si es confirma que l’actuació no s’ajustava als protocols. Per la seva banda, els comuns consideren “molt greu” que s’hagi infiltrat personal policial en un espai docent i demanen una revisió profunda dels criteris d’investigació.
Des de l’oposició, Junts per Catalunya va més enllà i reclama la dimissió de la consellera Parlon. A més, el partit acusa ERC i comuns de “manca de coherència política” per criticar l’operatiu però mantenir el suport al Govern i negociar els pressupostos.